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Политолог спрогнозировал конец режима Зеленского - РИА Новости, 04.11.2024
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23:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981849485.html
Политолог спрогнозировал конец режима Зеленского
Политолог спрогнозировал конец режима Зеленского - РИА Новости, 04.11.2024
Политолог спрогнозировал конец режима Зеленского
Англосаксы начинают понимать, что разрабатываемый ими для организации большой войны украинский проект не удался и режиму Владимира Зеленского наступает конец,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:20
2024-11-04T23:20
россия
европа
индия
владимир зеленский
евгений михайлов
сергей лавров
содружество наций
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БАКУ, 4 ноя - РИА Новости. Англосаксы начинают понимать, что разрабатываемый ими для организации большой войны украинский проект не удался и режиму Владимира Зеленского наступает конец, считает эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовят запасной вариант на случай, если режим Зеленского не сможет нанести поражение России. По его словам, в этом случае в конфликт будет брошена Европа. "Англосаксы теряют влияние во всём мире. Даже на съезд лидеров стран так называемого Содружества наций премьер-министр Индии Нарендра Моди не поехал, выбрав визит на саммит БРИКС в Казань. Для Великобритании это весьма недвусмысленные сигналы, особенно на почве нарождающегося социального недовольства в самом Туманном Альбионе. Им нужна большая война, впрочем, как и всегда, когда кризис невозможно локализировать дипломатией и уступками, британцы готовят провокации. Украинский проект, разрабатываемый англосаксами, не удался, и режиму Зеленского скоро наступит конец. И это не субъективное мнение, а объективные выводы, опирающиеся на мнение многих международных аналитиков", - отметил Михайлов. Будучи премьером Британии, Борис Джонсон фактически способствовал отказу от мирного урегулирования конфликта на Украине, и сейчас можно смело утверждать, что англосаксы могут "напоследок очень сильно нагадить", добавил эксперт. "Очевидно, что в Одессе и окрестностях англичане держат секретные центры как подготовки диверсантов, так и совместные с американцами лаборатории двойного назначения. Отмечу, что сначала предупреждают дипломаты, а потом начинают говорит пушки. Если Сергей Ларов делает заявление, то оно опирается на стопроцентные данные объективной разведки, и его предупреждение о готовящейся англосаксами самоубийственной авантюре, при которой континентальная Европа решится на конфликт с Россией, не случайно. Дальше предупреждать мы не будем, и заговорят пушки, ибо Москва не допустит удара на опережение. Нужно вспомнить слова президента России Владимира Путина о том, что если намечается драка, то нужно бить первыми. Надеюсь, Лаврова услышат те, кому надо, и самоубийственная ошибка европейских ястребов так и останется фантазией, а англосаксы не смогут половить рыбку в мутной воде", - считает Михайлов.
https://ria.ru/20241104/london-1981703316.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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россия, европа, индия, владимир зеленский, евгений михайлов, сергей лавров, содружество наций, брикс
Россия, Европа, Индия, Владимир Зеленский, Евгений Михайлов, Сергей Лавров, Содружество наций, БРИКС
Политолог спрогнозировал конец режима Зеленского

Политолог Михайлов: англосаксы понимают, что проект Зеленского не удался

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БАКУ, 4 ноя - РИА Новости. Англосаксы начинают понимать, что разрабатываемый ими для организации большой войны украинский проект не удался и режиму Владимира Зеленского наступает конец, считает эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовят запасной вариант на случай, если режим Зеленского не сможет нанести поражение России. По его словам, в этом случае в конфликт будет брошена Европа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"Англосаксы теряют влияние во всём мире. Даже на съезд лидеров стран так называемого Содружества наций премьер-министр Индии Нарендра Моди не поехал, выбрав визит на саммит БРИКС в Казань. Для Великобритании это весьма недвусмысленные сигналы, особенно на почве нарождающегося социального недовольства в самом Туманном Альбионе. Им нужна большая война, впрочем, как и всегда, когда кризис невозможно локализировать дипломатией и уступками, британцы готовят провокации. Украинский проект, разрабатываемый англосаксами, не удался, и режиму Зеленского скоро наступит конец. И это не субъективное мнение, а объективные выводы, опирающиеся на мнение многих международных аналитиков", - отметил Михайлов.
Будучи премьером Британии, Борис Джонсон фактически способствовал отказу от мирного урегулирования конфликта на Украине, и сейчас можно смело утверждать, что англосаксы могут "напоследок очень сильно нагадить", добавил эксперт.
"Очевидно, что в Одессе и окрестностях англичане держат секретные центры как подготовки диверсантов, так и совместные с американцами лаборатории двойного назначения. Отмечу, что сначала предупреждают дипломаты, а потом начинают говорит пушки. Если Сергей Ларов делает заявление, то оно опирается на стопроцентные данные объективной разведки, и его предупреждение о готовящейся англосаксами самоубийственной авантюре, при которой континентальная Европа решится на конфликт с Россией, не случайно. Дальше предупреждать мы не будем, и заговорят пушки, ибо Москва не допустит удара на опережение. Нужно вспомнить слова президента России Владимира Путина о том, что если намечается драка, то нужно бить первыми. Надеюсь, Лаврова услышат те, кому надо, и самоубийственная ошибка европейских ястребов так и останется фантазией, а англосаксы не смогут половить рыбку в мутной воде", - считает Михайлов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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РоссияЕвропаИндияВладимир ЗеленскийЕвгений МихайловСергей ЛавровСодружество нацийБРИКС
 
 
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