В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники
В Петербурге открылась выставка трофейной техники, захваченной военными "Севера"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодня петербуржцы и гости города увидят, как наши бойцы бьют и уничтожают врага на линии боевого соприкосновения. Все хваленые иностранные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры были подбиты и уничтожены нашими российскими военнослужащими", - сказал на открытии выставки врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские.
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"Наши воины побеждают, подбивают эти машины, они горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что уже в августе 1941 года первая выставка подбитых немецких таков и машин уже была у нас на Соляном переулке, где был организован музей обороны и блокады Ленинграда. Наши воины достойно сражаются, как сражались наши отцы и деды, и мы обязательно победим. Победа будет за нами!" - сказал Беглов.
"Выставка трофейной техники, с одной стороны, показывает, с кем мы воюем - так называемый весь коллективный Запад. С другой стороны, какая бы ни была техника..., но совместно именно с духом воина, с духом народа мы выходили победителем. И выйдем победителями в этот раз", – сказал на открытии выставки главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
Среди представленной техники - американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
Специальные экскурсии проведут инструкторы, которые познакомят гостей выставки с представленными образцами и расскажут об обстоятельствах захвата техники.
Дополнительно запланирована выставка образцов стрелкового вооружения зарубежного и отечественного производства.
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