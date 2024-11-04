https://ria.ru/20241104/vystavka-1981816221.html

В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники

В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники - РИА Новости, 04.11.2024

В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники

Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:47

2024-11-04T17:47

2024-11-04T18:04

специальная военная операция на украине

турция

франция

санкт-петербург

александр беглов

вооруженные силы украины

нато

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня петербуржцы и гости города увидят, как наши бойцы бьют и уничтожают врага на линии боевого соприкосновения. Все хваленые иностранные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры были подбиты и уничтожены нашими российскими военнослужащими", - сказал на открытии выставки врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские. "Наши воины побеждают, подбивают эти машины, они горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что уже в августе 1941 года первая выставка подбитых немецких таков и машин уже была у нас на Соляном переулке, где был организован музей обороны и блокады Ленинграда. Наши воины достойно сражаются, как сражались наши отцы и деды, и мы обязательно победим. Победа будет за нами!" - сказал Беглов. "Выставка трофейной техники, с одной стороны, показывает, с кем мы воюем - так называемый весь коллективный Запад. С другой стороны, какая бы ни была техника..., но совместно именно с духом воина, с духом народа мы выходили победителем. И выйдем победителями в этот раз", – сказал на открытии выставки главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. В частности, на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история" под открытым небом представлены 22 единицы трофейной техники, состоящие на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции. Среди представленной техники - американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие. Специальные экскурсии проведут инструкторы, которые познакомят гостей выставки с представленными образцами и расскажут об обстоятельствах захвата техники. Дополнительно запланирована выставка образцов стрелкового вооружения зарубежного и отечественного производства.

https://ria.ru/20241104/samara-1981795535.html

https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html

https://ria.ru/20241024/vystavka-1979892292.html

турция

франция

санкт-петербург

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Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Петербурге на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости 2024-11-04T17:47 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, франция, санкт-петербург, александр беглов, вооруженные силы украины, нато