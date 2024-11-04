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В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники - РИА Новости, 04.11.2024
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17:47 04.11.2024 (обновлено: 18:04 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/vystavka-1981816221.html
В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники
В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники - РИА Новости, 04.11.2024
В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники
Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:47
2024-11-04T18:04
специальная военная операция на украине
турция
франция
санкт-петербург
александр беглов
вооруженные силы украины
нато
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня петербуржцы и гости города увидят, как наши бойцы бьют и уничтожают врага на линии боевого соприкосновения. Все хваленые иностранные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры были подбиты и уничтожены нашими российскими военнослужащими", - сказал на открытии выставки врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские. "Наши воины побеждают, подбивают эти машины, они горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что уже в августе 1941 года первая выставка подбитых немецких таков и машин уже была у нас на Соляном переулке, где был организован музей обороны и блокады Ленинграда. Наши воины достойно сражаются, как сражались наши отцы и деды, и мы обязательно победим. Победа будет за нами!" - сказал Беглов. "Выставка трофейной техники, с одной стороны, показывает, с кем мы воюем - так называемый весь коллективный Запад. С другой стороны, какая бы ни была техника..., но совместно именно с духом воина, с духом народа мы выходили победителем. И выйдем победителями в этот раз", – сказал на открытии выставки главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. В частности, на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история" под открытым небом представлены 22 единицы трофейной техники, состоящие на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции. Среди представленной техники - американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие. Специальные экскурсии проведут инструкторы, которые познакомят гостей выставки с представленными образцами и расскажут об обстоятельствах захвата техники. Дополнительно запланирована выставка образцов стрелкового вооружения зарубежного и отечественного производства.
https://ria.ru/20241104/samara-1981795535.html
https://ria.ru/20241030/oruzhie-1980824218.html
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турция
франция
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96
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353
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Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север"
Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Петербурге на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости
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турция, франция, санкт-петербург, александр беглов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Турция, Франция, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники

В Петербурге открылась выставка трофейной техники, захваченной военными "Севера"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня петербуржцы и гости города увидят, как наши бойцы бьют и уничтожают врага на линии боевого соприкосновения. Все хваленые иностранные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры были подбиты и уничтожены нашими российскими военнослужащими", - сказал на открытии выставки врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.
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Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские.
«
"Наши воины побеждают, подбивают эти машины, они горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что уже в августе 1941 года первая выставка подбитых немецких таков и машин уже была у нас на Соляном переулке, где был организован музей обороны и блокады Ленинграда. Наши воины достойно сражаются, как сражались наши отцы и деды, и мы обязательно победим. Победа будет за нами!" - сказал Беглов.
"Выставка трофейной техники, с одной стороны, показывает, с кем мы воюем - так называемый весь коллективный Запад. С другой стороны, какая бы ни была техника..., но совместно именно с духом воина, с духом народа мы выходили победителем. И выйдем победителями в этот раз", – сказал на открытии выставки главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
В частности, на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история" под открытым небом представлены 22 единицы трофейной техники, состоящие на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции.
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Среди представленной техники - американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
Специальные экскурсии проведут инструкторы, которые познакомят гостей выставки с представленными образцами и расскажут об обстоятельствах захвата техники.
Дополнительно запланирована выставка образцов стрелкового вооружения зарубежного и отечественного производства.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияФранцияСанкт-ПетербургАлександр БегловВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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