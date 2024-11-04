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Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске - РИА Новости, 04.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
16:50 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/vsevolozhsk-1981811142.html
Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске
Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске - РИА Новости, 04.11.2024
Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске
Центральные торжественные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в понедельник во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:50
2024-11-04T16:50
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
день народного единства
александр невский
всеволожск
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Центральные торжественные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в понедельник во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, как в смутные времена, когда народ объединился и выгнал из страны интервентов, и во время нашествия Наполеона, и в годы Великой Отечественной войны, вся страна собралась и оказывает помощь нашим русским братьям на территории нашей России в ходе специальной военной операции. Мы отстаиваем не только жизнь тех, кто хотел говорить на своем языке и верить в правду, но и общечеловеческие ценности. Я всех поздравляю с праздником - Днем единства. Наша страна сильна в единстве, сильна в дружбе и доверии друг другу. И так будет всегда!" - обратился к ленинградцам глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что сегодня лозунг "Всё для фронта, всё для победы" звучит так же актуально, как и 80 лет назад. "И как наши деды и прадеды, мы также уверены в победе. И как говорили Минин и Пожарский, Александр Невский, Кутузов и Жуков: "наше дело правое, победа будет за нами!" - сказал губернатор. Также Дрозденко вручил молодым всеволожцам первые в их жизни паспорта граждан России. Творческие коллективы области подарили землякам праздничный концерт с участием певицы Афины и казачьего ансамбля "Атаман". Как рассказали в пресс-службе правительства региона, гостей праздника встречали ремесленные ряды народных промыслов народов области, мастер-класс "Оружейная станция", лазерный тир, работали подворье Дома дружбы Ленинградской области и полевая кухня. Организатором выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
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ленинградская область, александр дрозденко, день народного единства, александр невский, всеволожск, россия, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, День народного единства, Александр Невский, Всеволожск, Россия, Общество

Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Центральные торжественные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в понедельник во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Сегодня, как в смутные времена, когда народ объединился и выгнал из страны интервентов, и во время нашествия Наполеона, и в годы Великой Отечественной войны, вся страна собралась и оказывает помощь нашим русским братьям на территории нашей России в ходе специальной военной операции. Мы отстаиваем не только жизнь тех, кто хотел говорить на своем языке и верить в правду, но и общечеловеческие ценности. Я всех поздравляю с праздником - Днем единства. Наша страна сильна в единстве, сильна в дружбе и доверии друг другу. И так будет всегда!" - обратился к ленинградцам глава региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что сегодня лозунг "Всё для фронта, всё для победы" звучит так же актуально, как и 80 лет назад.
"И как наши деды и прадеды, мы также уверены в победе. И как говорили Минин и Пожарский, Александр Невский, Кутузов и Жуков: "наше дело правое, победа будет за нами!" - сказал губернатор.
Также Дрозденко вручил молодым всеволожцам первые в их жизни паспорта граждан России. Творческие коллективы области подарили землякам праздничный концерт с участием певицы Афины и казачьего ансамбля "Атаман".
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, гостей праздника встречали ремесленные ряды народных промыслов народов области, мастер-класс "Оружейная станция", лазерный тир, работали подворье Дома дружбы Ленинградской области и полевая кухня.
Организатором выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоДень народного единстваАлександр НевскийВсеволожскРоссияОбщество
 
 
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