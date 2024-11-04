https://ria.ru/20241104/vsevolozhsk-1981811142.html

Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске

Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске - РИА Новости, 04.11.2024

Ленинградская область отметила День народного единства во Всеволожске

Центральные торжественные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в понедельник во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:50

2024-11-04T16:50

2024-11-04T16:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

день народного единства

александр невский

всеволожск

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Центральные торжественные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в понедельник во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня, как в смутные времена, когда народ объединился и выгнал из страны интервентов, и во время нашествия Наполеона, и в годы Великой Отечественной войны, вся страна собралась и оказывает помощь нашим русским братьям на территории нашей России в ходе специальной военной операции. Мы отстаиваем не только жизнь тех, кто хотел говорить на своем языке и верить в правду, но и общечеловеческие ценности. Я всех поздравляю с праздником - Днем единства. Наша страна сильна в единстве, сильна в дружбе и доверии друг другу. И так будет всегда!" - обратился к ленинградцам глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что сегодня лозунг "Всё для фронта, всё для победы" звучит так же актуально, как и 80 лет назад. "И как наши деды и прадеды, мы также уверены в победе. И как говорили Минин и Пожарский, Александр Невский, Кутузов и Жуков: "наше дело правое, победа будет за нами!" - сказал губернатор. Также Дрозденко вручил молодым всеволожцам первые в их жизни паспорта граждан России. Творческие коллективы области подарили землякам праздничный концерт с участием певицы Афины и казачьего ансамбля "Атаман". Как рассказали в пресс-службе правительства региона, гостей праздника встречали ремесленные ряды народных промыслов народов области, мастер-класс "Оружейная станция", лазерный тир, работали подворье Дома дружбы Ленинградской области и полевая кухня. Организатором выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, александр дрозденко, день народного единства, александр невский, всеволожск, россия, общество