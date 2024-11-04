https://ria.ru/20241104/ukraina-1981825889.html

Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине

Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине - РИА Новости, 04.11.2024

Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине

Россия призывает Сеул "одуматься и не вставать на крайне опасный путь" по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:18

2024-11-04T19:18

2024-11-04T20:37

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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Россия призывает Сеул "одуматься и не вставать на крайне опасный путь" по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева."Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается. <...> Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более что, по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html

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