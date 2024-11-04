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Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине - РИА Новости, 04.11.2024
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19:18 04.11.2024 (обновлено: 20:37 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981825889.html
Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине
Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине - РИА Новости, 04.11.2024
Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине
Россия призывает Сеул "одуматься и не вставать на крайне опасный путь" по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:18
2024-11-04T20:37
в мире
россия
сеул
киев
анна евстигнеева
оон
украина
южная корея
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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Россия призывает Сеул "одуматься и не вставать на крайне опасный путь" по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева."Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается. &lt;...&gt; Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более что, по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html
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в мире, россия, сеул, киев, анна евстигнеева, оон, украина, южная корея
В мире, Россия, Сеул, Киев, Анна Евстигнеева, ООН, Украина, Южная Корея
Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине

Россия призвала Сеул не вставать на опасный путь по отправке вооружений Киеву

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Сеула
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На одной из улиц Сеула. Архивное фото
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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Россия призывает Сеул "одуматься и не вставать на крайне опасный путь" по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается. <...> Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более что, по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину", — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 10:25
 
В миреРоссияСеулКиевАнна ЕвстигнееваООНУкраинаЮжная Корея
 
 
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