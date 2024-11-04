https://ria.ru/20241104/ukraina-1981805970.html

В Раде предрекли крупное событие на Украине после выборов в США

В Раде предрекли крупное событие на Украине после выборов в США - РИА Новости, 04.11.2024

В Раде предрекли крупное событие на Украине после выборов в США

Вооруженные силы Украины окажутся на пороге крупного обвала фронта сразу после выборов в США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:56

2024-11-04T15:56

2024-11-04T15:56

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины окажутся на пороге крупного обвала фронта сразу после выборов в США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Безуглая клевещет, что расчеты ПВО отправляют в пехоту. А куда делись 14 сформированных, но не вооруженных бригад? И куда, простите, тогда призывают еще 160 тысяч? Что-то из этого – ложь. И почему-то у меня такое ощущение, что это не про Безуглую… Если так, то мы на пороге крупного обвала фронта сразу после выборов в США", — написал Дубинский.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту. В этот же день бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту.Накануне бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем также утверждал, что Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев.

https://ria.ru/20241104/express-1981790256.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, политика