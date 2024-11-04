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"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву - РИА Новости, 04.11.2024
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05:37 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981754176.html
"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву
"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву - РИА Новости, 04.11.2024
"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву
Вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика, поэтому рассуждения о необходимости мирного урегулирования конфликта... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T05:37
2024-11-04T05:37
сергей лавров
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
россия
украина
москва
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика, поэтому рассуждения о необходимости мирного урегулирования конфликта будут актуализированы в первом полугодии следующего года, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. "Тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года. Так как вероятность прекращения военной помощи Украине очень велика. Ситуация на поле не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что Запад посылает туда вооружение и своих обученных наемников. Поэтому военная помощь Запада прекратится рано или поздно. Украину вынудят к мирным переговорам. Турция в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества", - сказал аналитик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20241102/polsha-1981608956.html
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сергей лавров, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, москва
Сергей Лавров, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Москва
"Вероятность очень велика". Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву

Аналитик Латифоглу: Запад может полностью сократить помощь Украине в 2025 году

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика, поэтому рассуждения о необходимости мирного урегулирования конфликта будут актуализированы в первом полугодии следующего года, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Безопасность Польши важнее помощи Украине, заявил Сикорский
2 ноября, 19:47
"Тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года. Так как вероятность прекращения военной помощи Украине очень велика. Ситуация на поле не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что Запад посылает туда вооружение и своих обученных наемников. Поэтому военная помощь Запада прекратится рано или поздно. Украину вынудят к мирным переговорам. Турция в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества", - сказал аналитик.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше
29 октября, 17:15
 
Сергей ЛавровЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМосква
 
 
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