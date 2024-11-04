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Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР

Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР - РИА Новости, 04.11.2024

Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР

Празднования Дня народного единства состоялись в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:27

2024-11-04T23:27

2024-11-04T23:27

карачаево-черкесская республика

москва

общество

россия

рашид темрезов

дмитрий пожарский

день народного единства

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Празднования Дня народного единства состоялись в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Ранее Темрезов поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что вековая дружба народов, преданность большой и малой Родине – это основа могущества и силы великой страны. "День народного единства в Карачаево-Черкесии отметили в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии. Любовь к Родине, межконфессиональное и межнациональное единство, поддержка наших военнослужащих - это скрепы нашего государства, залог настоящих и новых побед", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. И добавил, что сегодня как никогда нужно быть едиными, ведь именно в единстве и сплоченности наша сила. "Вместе мы одолеем любые трудности и одержим победу", - отметил глава региона. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, россия, рашид темрезов, дмитрий пожарский, день народного единства, карачаево-черкесская республика (кчр)