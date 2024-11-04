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Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР
Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР - РИА Новости, 04.11.2024
Темрезов: День народного единства отметили в каждом районе КЧР
Празднования Дня народного единства состоялись в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:27
2024-11-04T23:27
2024-11-04T23:27
карачаево-черкесская республика
москва
общество
россия
рашид темрезов
дмитрий пожарский
день народного единства
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Празднования Дня народного единства состоялись в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Ранее Темрезов поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что вековая дружба народов, преданность большой и малой Родине – это основа могущества и силы великой страны. "День народного единства в Карачаево-Черкесии отметили в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии. Любовь к Родине, межконфессиональное и межнациональное единство, поддержка наших военнослужащих - это скрепы нашего государства, залог настоящих и новых побед", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. И добавил, что сегодня как никогда нужно быть едиными, ведь именно в единстве и сплоченности наша сила. "Вместе мы одолеем любые трудности и одержим победу", - отметил глава региона. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, россия, рашид темрезов, дмитрий пожарский, день народного единства, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Москва, Общество, Россия, Рашид Темрезов, Дмитрий Пожарский, День народного единства, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Празднования Дня народного единства состоялись в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Ранее Темрезов поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что вековая дружба народов, преданность большой и малой Родине – это основа могущества и силы великой страны.
«
"День народного единства в Карачаево-Черкесии отметили в каждом муниципальном городе и районе Карачаево-Черкесии. Любовь к Родине, межконфессиональное и межнациональное единство, поддержка наших военнослужащих - это скрепы нашего государства, залог настоящих и новых побед", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
И добавил, что сегодня как никогда нужно быть едиными, ведь именно в единстве и сплоченности наша сила.
"Вместе мы одолеем любые трудности и одержим победу", - отметил глава региона.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов.
В День народного единства по всей территории России
проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.