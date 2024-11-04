https://ria.ru/20241104/shkoly-1981829258.html

Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах

Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах - РИА Новости, 04.11.2024

Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах

Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:49

2024-11-04T19:49

2024-11-04T19:49

общество

россия

владимир мединский

сергей кравцов

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "На сегодняшний день так вопрос не обсуждается, могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому - профессии, специализациям, технологиям, - окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.

https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио)