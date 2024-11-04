Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/shkoly-1981829258.html
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах - РИА Новости, 04.11.2024
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах
Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:49
2024-11-04T19:49
общество
россия
владимир мединский
сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_083d3523ed4ab90c7b9429d9931e90c2.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "На сегодняшний день так вопрос не обсуждается, могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому - профессии, специализациям, технологиям, - окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.
https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a44c5041a3739e4e638a555cbd25dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах

Минпросвещения: сокращать продолжительность учебы в школах в РФ не планируется

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"На сегодняшний день так вопрос не обсуждается, могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени.
По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому - профессии, специализациям, технологиям, - окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.
Школьники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
25 сентября, 12:11
 
ОбществоРоссияВладимир МединскийСергей КравцовРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала