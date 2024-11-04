https://ria.ru/20241104/shkoly-1981829258.html
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах - РИА Новости, 04.11.2024
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах
Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:49
2024-11-04T19:49
2024-11-04T19:49
общество
россия
владимир мединский
сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_083d3523ed4ab90c7b9429d9931e90c2.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Никаких изменений по сокращению учебных лет в российских школах в ближайшее время не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "На сегодняшний день так вопрос не обсуждается, могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Ранее помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому - профессии, специализациям, технологиям, - окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.
https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a44c5041a3739e4e638a555cbd25dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Минпросвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах
Минпросвещения: сокращать продолжительность учебы в школах в РФ не планируется