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Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково - РИА Новости, 04.11.2024
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20:07 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/samolet-1981830260.html
Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково
Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково - РИА Новости, 04.11.2024
Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково
Самолет "Суперджет 100" авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:07
2024-11-04T20:07
происшествия
санкт-петербург
уфа
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самолет "Суперджет 100" авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения, после посадки сотрудники техслужб авиакомпании следов дыма или запаха горения не обнаружили, сообщил РИА Новости перевозчик. "Во время выполнения рейса Санкт-Петербург - Уфа FV6413 на самолете "Суперджет 100" произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту "Пулково" была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18.39", - сообщили в авиакомпании. Воздушное судно выведено из оперирования, для выявления причины случившегося на нем работают сотрудники технических служб авиакомпании. "Следов дыма или запаха горения ими не обнаружено", - отметили в авиакомпании. "Пассажиры и их багаж будут дополнительно досмотрены работниками авиационной безопасности аэропорта. Вылет резервного воздушного судна запланирован на после 21.00. В связи с задержкой в здании аэровокзала пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками", - добавил перевозчик.
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происшествия, санкт-петербург, уфа, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Уфа, Пулково (аэропорт)
Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

Самолет вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самолет "Суперджет 100" авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения, после посадки сотрудники техслужб авиакомпании следов дыма или запаха горения не обнаружили, сообщил РИА Новости перевозчик.
«
"Во время выполнения рейса Санкт-Петербург - Уфа FV6413 на самолете "Суперджет 100" произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту "Пулково" была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18.39", - сообщили в авиакомпании.
Воздушное судно выведено из оперирования, для выявления причины случившегося на нем работают сотрудники технических служб авиакомпании. "Следов дыма или запаха горения ими не обнаружено", - отметили в авиакомпании.
"Пассажиры и их багаж будут дополнительно досмотрены работниками авиационной безопасности аэропорта. Вылет резервного воздушного судна запланирован на после 21.00. В связи с задержкой в здании аэровокзала пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками", - добавил перевозчик.
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