https://ria.ru/20241104/samolet-1981830260.html

Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково - РИА Новости, 04.11.2024

Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

Самолет "Суперджет 100" авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:07

2024-11-04T20:07

2024-11-04T20:07

происшествия

санкт-петербург

уфа

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Самолет "Суперджет 100" авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения, после посадки сотрудники техслужб авиакомпании следов дыма или запаха горения не обнаружили, сообщил РИА Новости перевозчик. "Во время выполнения рейса Санкт-Петербург - Уфа FV6413 на самолете "Суперджет 100" произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту "Пулково" была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18.39", - сообщили в авиакомпании. Воздушное судно выведено из оперирования, для выявления причины случившегося на нем работают сотрудники технических служб авиакомпании. "Следов дыма или запаха горения ими не обнаружено", - отметили в авиакомпании. "Пассажиры и их багаж будут дополнительно досмотрены работниками авиационной безопасности аэропорта. Вылет резервного воздушного судна запланирован на после 21.00. В связи с задержкой в здании аэровокзала пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками", - добавил перевозчик.

https://ria.ru/20240718/rossija-1960412795.html

санкт-петербург

уфа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, уфа, пулково (аэропорт)