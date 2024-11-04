https://ria.ru/20241104/samolet-1981827284.html
Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам
Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам - РИА Новости, 04.11.2024
Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам
Самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в петербургский аэропорт "Пулково", причины произошедшего устанавливаются, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:29
2024-11-04T19:29
2024-11-04T19:36
происшествия
санкт-петербург
уфа
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в петербургский аэропорт "Пулково", причины произошедшего устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт вылета. Причина устанавливается", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, причиной возвращения воздушного судна в Петербурга стало срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241030/samolet-1980875569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, уфа, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Уфа, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам
Прокуратура: самолет Петербург — Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются