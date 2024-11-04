https://ria.ru/20241104/samolet-1981827284.html

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам - РИА Новости, 04.11.2024

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Пулково по неустановленным причинам

Самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в петербургский аэропорт "Пулково", причины произошедшего устанавливаются, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:29

2024-11-04T19:29

2024-11-04T19:36

происшествия

санкт-петербург

уфа

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в петербургский аэропорт "Пулково", причины произошедшего устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, самолет сообщением Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт вылета. Причина устанавливается", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, причиной возвращения воздушного судна в Петербурга стало срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241030/samolet-1980875569.html

санкт-петербург

уфа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, уфа, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура