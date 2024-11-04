https://ria.ru/20241104/relikviya-1981405493.html

"Все по Библии". Реликвия из запасников Британского музея изумила ученых

"Все по Библии". Реликвия из запасников Британского музея изумила ученых - РИА Новости, 04.11.2024

"Все по Библии". Реликвия из запасников Британского музея изумила ученых

Исследователи приблизились к разгадке тайны местонахождения Ноева ковчега. Столетия поисков увенчались успехом — кажется, неопровержимые доказательства наконец... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:05

религия

армения

иран

сша

британский музей

колумбийский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи приблизились к разгадке тайны местонахождения Ноева ковчега. Столетия поисков увенчались успехом — кажется, неопровержимые доказательства наконец найдены.Мир на ладониМаленькая табличка "Imago Mundi" долгие годы не давала покоя сотрудникам Британского музея. Ее нашли неподалеку от города Абу-Хабба (Сиппар) еще в 1882-м и датировали приблизительно VI веком до н. э.Странные изображения — круги, линии, треугольники — сопровождались клинописью, которую тогда еще не могли расшифровать. Позднее выяснилось, что геометрические фигуры олицетворяют собой географические объекты: моря, реки, горы, города. Вернее, населенный пункт был всего один — Вавилон, центр мира для древних жителей Междуречья.На рисунке его обрамляет двойное кольцо, известное как "Горькая река". "В этом круглом изображении, — объяснил журналистам куратор Британского музея и специалист по клинописи Ирвинг Финкель, — был заключен весь известный на тот момент мир, в котором жили, процветали и умирали люди".Некоторые надписи на обратной стороне рассказывают о сотворении вселенной великим богом Мардуком. Другие же, как выяснили специалисты, — обычные советы путешественникам. Например, им рекомендовалось "семь лиг идти до четвертого треугольника", то есть горы. А затем "пройти семь лиг, чтобы увидеть нечто большое, похожее на парсикту".Это странное слово встречается еще в одном тексте — вавилонской легенде о потопе, которая созвучна библейскому рассказу о Ное.Давным-давно бог Эа послал на землю нескончаемый дождь, который уничтожил все человечество, кроме некоего Утнапиштима и его семьи. Тот соорудил гигантский корабль — парсикту — и благополучно пережил ненастье, причалив в конце к горе Урарту.Государство с одноименным названием существовало на территории современных Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана с XIII по VI век до нашей эры.Если карта из Британского музея не врет, то в руках ученых оказался древнейший и наиболее точный путь к местонахождению одной из величайших реликвий — ковчега. А искать его следует в Иране.Ложный следЭта версия будоражила умы по всему миру на протяжении нескольких лет. А впервые о ней заявили сотрудники иранского Библейского общества семь лет назад. Сослались на то, что в Писании нет точного указания на место, сказано лишь: Ной остановился "в горах Араратских".Ученые заключили: единственная подходящая гора — Тахте Солейман. На вершине этого потухшего вулкана тогда нашли остатки окаменевшей древесины, которые, что удивительно, по размерам совпадали с описанием ковчега в Библии.Впрочем, сами же иранские специалисты признались, что их версия грешит пробелами. Например, Ной построил судно из "дерева гофер". "Мы до сих пор не знаем, что это за дерево", — развели руками в Библейском обществе.Были и другие ошибки, более грубые. В частности, Тахте Солейман стоит на территории, которая никогда не входила в состав древнего Урарту. Кроме того, в библейском рассказе о потопе есть важное уточнение: Ной пристал к тому месту, которое первым показалось из-под воды.А этому критерию в регионе соответствует один только Арарат. Большинство искателей однозначно называли именно его в качестве местоположения Ноева судна."Армяне называют это место "причалом", где ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — писал в I веке иудейский историк Иосиф Флавий. О том же в XV столетии сообщает в письмах знаменитый мореплаватель Марко Поло.В конце 1950-х авторитетный турецкий географ Ильхан Дурупинар привел, кажется, неопровержимые доказательства араратской теории. На вершине горы он обнаружил след в форме большого корабля. Шестьдесят лет спустя за его выводы зацепились археологи из Стамбульского технического университета и Университета Агры имени Ибрагима Чечена.В конце 2021-го они провели 3D-сканирование описанного участка. На глубине восьми-двадцати футов приборы зафиксировали некую "искусственную конструкцию". По виду она напоминала корабль."Параллельные линии и угловые структуры <…> — то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации", — говорилось в пресс-релизе научной группы.Земля дала подсказкуОднако тогда к результатам исследования отнеслись весьма прохладно. "Слишком уж гладко получается", — говорили скептики. Да и сами турецкие ученые признавались: для более достоверных выводов необходимы раскопки и множество дополнительных экспертиз.Каково же было удивление, когда пару лет спустя появились результаты исследования горных пород с локации Дурупинара. В их составе были морские микроорганизмы и обработанная глина. Надежду внушила и датировка."Мы считаем, что человеческая деятельность присутствовала в этом регионе со времен неолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры", — заявил журналистам куратор экспедиции, проректор Университета Агры имени Ибрагима Чечена Фарук Кая.По времени это согласуется с признанной большинством ученых датировкой Всемирного потопа. К тому же еще в 1996-м сотрудники Колумбийского университета в США изучили климатическую летопись Земли и обнаружили: примерно в этот период (средний неолит) Черное море стало катастрофически расширяться и затопило более 60 тысяч квадратных миль.Аргументы весьма существенные. Тем временем сотрудники Британского музея отмечают: у вавилонской таблички Imago Mundi есть несколько повреждений. Полностью восстановить и прочесть все надписи пока нельзя. А значит, окончательный ответ о местонахождении Ноева ковчега еще впереди.

https://ria.ru/20241014/prazdnik-1977390278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

армения, иран, сша, британский музей, колумбийский университет, аналитика - религия и мировоззрение