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Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО - РИА Новости, 04.11.2024
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15:28 04.11.2024 (обновлено: 16:45 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО - РИА Новости, 04.11.2024
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО
Владимир Путин поговорил на Красной площади с детьми военнослужащих, погибших на СВО, отметив мужество их отцов. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:28
2024-11-04T16:45
общество
россия
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил на Красной площади с детьми военнослужащих, погибших на СВО, отметив мужество их отцов. В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем пообщался с волонтерами и юными активистами. Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался, с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее. Активистка "Общероссийского народного фронта" из ДНР, 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала Путину, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне специальной военной операции. По словам девушки, он нес службу с 2014 года. &quot;Как только узнал, что такое случилось, сразу встал за Донецк, за Россию&quot;, — сказала девушка.Путин в ответ заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится Россия.Сама девушка сейчас учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, посещает пункты временного размещения жителей. Одиннадцатилетний Кирилл из Омска рассказал президенту, что его отца посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года. &quot;Наша семья вместе с комитетом (семей воинов Отечества. — Прим. ред.) помогает другим семьям, привлекая их на разные мероприятия, такие как фотосессии, совместный отдых, высадка аллеи памяти и мастер-классы. И конечно, разная гуманитарная помощь солдатам&quot;, — рассказал Кирилл.Сейчас мальчик живет с мамой и трехлетней младшей сестрой.Кроме того, президент пообщался с активистом поискового отряда "Китежъ", который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался работой активистов, поблагодарил их и пожал руку представителю отряда.Глава государства также заявил на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений, что каждый из них вносит вклад в общую победу."Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", — подчеркнул он.Помимо этого, президент отметил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html
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россия
донецкая народная республика
донецк
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Путин с детьми участников СВО
Путин пообщался с юными активистами - детьми участников СВО
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общество, россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Общероссийский народный фронт
Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО

Путин поговорил с детьми военных, погибших на СВО, отметил мужество их отцов

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил на Красной площади с детьми военнослужащих, погибших на СВО, отметив мужество их отцов.
В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем пообщался с волонтерами и юными активистами.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Вчера, 10:11
Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался, с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее.
Активистка "Общероссийского народного фронта" из ДНР, 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала Путину, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне специальной военной операции. По словам девушки, он нес службу с 2014 года.
«

"Как только узнал, что такое случилось, сразу встал за Донецк, за Россию", — сказала девушка.

Путин в ответ заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится Россия.
Сама девушка сейчас учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, посещает пункты временного размещения жителей.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Вчера, 13:22
Одиннадцатилетний Кирилл из Омска рассказал президенту, что его отца посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года.
«

"Наша семья вместе с комитетом (семей воинов Отечества. — Прим. ред.) помогает другим семьям, привлекая их на разные мероприятия, такие как фотосессии, совместный отдых, высадка аллеи памяти и мастер-классы. И конечно, разная гуманитарная помощь солдатам", — рассказал Кирилл.

Сейчас мальчик живет с мамой и трехлетней младшей сестрой.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Кроме того, президент пообщался с активистом поискового отряда "Китежъ", который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался работой активистов, поблагодарил их и пожал руку представителю отряда.
Глава государства также заявил на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений, что каждый из них вносит вклад в общую победу.
«
"Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", — подчеркнул он.
Помимо этого, президент отметил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
День народного единства
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

Празднование Дня народного единства в России

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

Празднование Дня народного единства в России

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

Участники праздничных мероприятий во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с молодежью на праздничных мероприятиях во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / POOL
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6 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

© РИА Новости / POOL
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7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

Церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

Юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в Новосибирске

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 9
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ПутинКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийОбщероссийский народный фронт
 
 
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