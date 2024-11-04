Путин пообщался с детьми военнослужащих, погибших на СВО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил на Красной площади с детьми военнослужащих, погибших на СВО, отметив мужество их отцов. В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем пообщался с волонтерами и юными активистами. Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался, с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее. Активистка "Общероссийского народного фронта" из ДНР, 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала Путину, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне специальной военной операции. По словам девушки, он нес службу с 2014 года. "Как только узнал, что такое случилось, сразу встал за Донецк, за Россию", — сказала девушка.Путин в ответ заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится Россия.Сама девушка сейчас учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, посещает пункты временного размещения жителей. Одиннадцатилетний Кирилл из Омска рассказал президенту, что его отца посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года. "Наша семья вместе с комитетом (семей воинов Отечества. — Прим. ред.) помогает другим семьям, привлекая их на разные мероприятия, такие как фотосессии, совместный отдых, высадка аллеи памяти и мастер-классы. И конечно, разная гуманитарная помощь солдатам", — рассказал Кирилл.Сейчас мальчик живет с мамой и трехлетней младшей сестрой.Кроме того, президент пообщался с активистом поискового отряда "Китежъ", который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался работой активистов, поблагодарил их и пожал руку представителю отряда.Глава государства также заявил на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений, что каждый из них вносит вклад в общую победу."Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", — подчеркнул он.Помимо этого, президент отметил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин с детьми участников СВО
Путин пообщался с юными активистами - детьми участников СВО
Среди последних были дети участников специальной военной операции. Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала о своем отце, который был летчиком-снайпером. Он погиб в апреле 2022 года на СВО при выполнении боевой задачи. Президент поинтересовался, с кем живет девочка, приобнял и поддержал ее.
Активистка "Общероссийского народного фронта" из ДНР, 16-летняя Сабина Сулейманова рассказала Путину, что ее отец, командир батареи, погиб в зоне специальной военной операции. По словам девушки, он нес службу с 2014 года.
«
"Как только узнал, что такое случилось, сразу встал за Донецк, за Россию", — сказала девушка.
Путин в ответ заявил, что на таких людях, как отец Сабины, и держится Россия.
Сама девушка сейчас учится на первом курсе в техникуме и совмещает учебу с волонтерской деятельностью. Она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, посещает пункты временного размещения жителей.
Одиннадцатилетний Кирилл из Омска рассказал президенту, что его отца посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года.
«
"Наша семья вместе с комитетом (семей воинов Отечества. — Прим. ред.) помогает другим семьям, привлекая их на разные мероприятия, такие как фотосессии, совместный отдых, высадка аллеи памяти и мастер-классы. И конечно, разная гуманитарная помощь солдатам", — рассказал Кирилл.
Сейчас мальчик живет с мамой и трехлетней младшей сестрой.
Кроме того, президент пообщался с активистом поискового отряда "Китежъ", который занимается увековечиванием памяти без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался работой активистов, поблагодарил их и пожал руку представителю отряда.
Глава государства также заявил на встрече с юными волонтерами и участниками молодежных движений, что каждый из них вносит вклад в общую победу.
«
"Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся", — подчеркнул он.
Помимо этого, президент отметил, что российская армия освободит Курскую область от ВСУ, после чего на этой территории будет востребована работа волонтеров.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
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