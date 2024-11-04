Рейтинг@Mail.ru
День народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981805597.html
День народного единства
День народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
День народного единства
По всей стране отмечается День народного единства. Яркие кадры с праздничных мероприятий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:24
2024-11-04T16:24
день народного единства
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981780417_0:62:3071:1790_1920x0_80_0_0_14a6cbff1ec9c0c30286b1afa9297c1e.jpg
По всей стране отмечается День народного единства. Яркие кадры с праздничных мероприятий — в фотоленте ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981780417_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6fcae1e2fe59fea5ff1eb17aaf4e9c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день народного единства, фото, фото
День народного единства, Фото

День народного единства

Читать ria.ru в
Дзен
По всей стране отмечается День народного единства. Яркие кадры с праздничных мероприятий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

Празднование Дня народного единства в России

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

Празднование Дня народного единства в России

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

Участники праздничных мероприятий во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с молодежью на праздничных мероприятиях во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

Церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

Юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в Новосибирске

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
День народного единстваФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала