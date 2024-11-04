день народного единства

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.