День народного единства
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.
Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.
Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.
На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.
На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.