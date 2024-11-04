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Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь" - РИА Новости, 04.11.2024
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14:24 04.11.2024 (обновлено: 16:26 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/putin-1981793445.html
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь" - РИА Новости, 04.11.2024
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства ознакомился с мультимедийной исторической экспозицией "Спешите делать добро", посвященной добровольчеству... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:24
2024-11-04T16:26
москва
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
владимир путин
елизавета федоровна
российское общество "знание"
манеж
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства ознакомился с мультимедийной исторической экспозицией "Спешите делать добро", посвященной добровольчеству и волонтерству и представленной в рамках выставки-форума "Православная Русь" в московском Манеже. Главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подойдя к иконе святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, Путин поставил свечу и перекрестился. В ходе выставки его также сопровождали юные волонтеры, участники молодежных движений и дети погибших участников СВО - президент сам предложил им присоединиться к осмотру экспозиции. "Вам будет интересно послушать", - сказал он.Митрополит Тихон в ходе рассказа об истории волонтерства отметил, что писатель Антон Чехов написал поразительные слова. "Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, болезнь, бедность, потери", - процитировал митрополит строки писателя-классика."И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека", - добавил Путин.Экспозиция "Спешите делать добро" — это путешествие по эпохам милосердия, благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства, через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых воин до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером, нередко героическим, доказал силу и главенство добра в мире и внес значительный вклад в историю российского милосердия. Посетителей экспозиции ждут эффектные декорации, мультимедийные инсталляции, интерактивные галереи и трансформирующиеся пространства, иммерсивные элементы, такие как реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, фрагменты интерьера больницы для бедных конца XIX столетия, инсталляции "Письма фронту" времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, письма бойцам СВО. В экспозиции представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, в числе которых - святой равноапостольный князь Владимир, святой врач Лука (Войно-Ясенецкий), писатель А. П. Чехов, святой Иоанн Кронштадтский, святые страстотерпицы княжны Ольга и Татьяна (Романовы). Пояснения главе государства в ходе осмотра выставки давал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - председатель Патриаршего совета по культуре. Президенту, в частности, были представлены стенд о православном социальном служении, зал, посвящённый притче " О добром самаритянине", зал, посвящённый святому равноапостольному князю Владимиру и традициям милосердия, залы, посвящённые монастырскому странноприимству, милосердию и самоотверженности, деятельности волонтёров сегодняшних дней. Ждали главу государства и в зале "Ополчение (1612-2024)". На выставку традиционно была принесена икона — в этом году это образ святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Образ преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой написан по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в 2024 году в Москве. Икона написана маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века и соответствует сложившемуся каноническому иконографическому изображению. Икона создана специально для выставки, посвященной добровольчеству и волонтерству. XX церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" проходит с 4 по 6 ноября в Москве в Центральном Манеже. Она проводится в уникальном формате, совмещающем в себе Марафон "ЗНАНИЕ.ПЕРВЫЕ" Российского общества "Знание" и мультимедийную экспозицию "Спешите делать добро". Организаторами проекта выступают патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Российское общество "Знание", проект "Россия — Моя история", Ассоциация волонтерских центров.
https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
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москва, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, елизавета федоровна, российское общество "знание", манеж, день народного единства, общество
Москва, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Владимир Путин, Елизавета Федоровна, Российское общество "Знание", Манеж, День народного единства, Общество
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"

Путин ознакомился с исторической экспозицией "Спешите делать добро" в Манеже

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства ознакомился с мультимедийной исторической экспозицией "Спешите делать добро", посвященной добровольчеству и волонтерству и представленной в рамках выставки-форума "Православная Русь" в московском Манеже.
Главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Вчера, 13:22
Подойдя к иконе святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, Путин поставил свечу и перекрестился. В ходе выставки его также сопровождали юные волонтеры, участники молодежных движений и дети погибших участников СВО - президент сам предложил им присоединиться к осмотру экспозиции. "Вам будет интересно послушать", - сказал он.
Митрополит Тихон в ходе рассказа об истории волонтерства отметил, что писатель Антон Чехов написал поразительные слова. "Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, болезнь, бедность, потери", - процитировал митрополит строки писателя-классика.
День народного единства
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

Празднование Дня народного единства в России

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

Празднование Дня народного единства в России

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

Участники праздничных мероприятий во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с молодежью на праздничных мероприятиях во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / POOL
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6 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

Церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

Юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в Новосибирске

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически праздник связывается с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9

Глава государства приехал на Красную площадь с букетом красных роз. Перед церемонией он поприветствовал религиозных деятелей и пожал им руки. Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому. После президента цветы к памятнику поднесли религиозные деятели, а затем это сделали юные активисты.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 9

Кроме того, российский лидер пообщался с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: юнармейцы на праздничных мероприятиях в День народного единства в ГКЗ имени А. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 9
"И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека", - добавил Путин.
Экспозиция "Спешите делать добро" — это путешествие по эпохам милосердия, благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства, через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых воин до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером, нередко героическим, доказал силу и главенство добра в мире и внес значительный вклад в историю российского милосердия.
Посетителей экспозиции ждут эффектные декорации, мультимедийные инсталляции, интерактивные галереи и трансформирующиеся пространства, иммерсивные элементы, такие как реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, фрагменты интерьера больницы для бедных конца XIX столетия, инсталляции "Письма фронту" времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, письма бойцам СВО.
В экспозиции представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, в числе которых - святой равноапостольный князь Владимир, святой врач Лука (Войно-Ясенецкий), писатель А. П. Чехов, святой Иоанн Кронштадтский, святые страстотерпицы княжны Ольга и Татьяна (Романовы).
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Пояснения главе государства в ходе осмотра выставки давал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - председатель Патриаршего совета по культуре.
Президенту, в частности, были представлены стенд о православном социальном служении, зал, посвящённый притче " О добром самаритянине", зал, посвящённый святому равноапостольному князю Владимиру и традициям милосердия, залы, посвящённые монастырскому странноприимству, милосердию и самоотверженности, деятельности волонтёров сегодняшних дней. Ждали главу государства и в зале "Ополчение (1612-2024)".
На выставку традиционно была принесена икона — в этом году это образ святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини.
Образ преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой написан по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в 2024 году в Москве. Икона написана маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века и соответствует сложившемуся каноническому иконографическому изображению.
Флаг России площадью 500 квадратных в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Херсонской области развернули самый большой флаг России
Вчера, 14:09
Икона создана специально для выставки, посвященной добровольчеству и волонтерству.
XX церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" проходит с 4 по 6 ноября в Москве в Центральном Манеже.
Она проводится в уникальном формате, совмещающем в себе Марафон "ЗНАНИЕ.ПЕРВЫЕ" Российского общества "Знание" и мультимедийную экспозицию "Спешите делать добро".
Организаторами проекта выступают патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Российское общество "Знание", проект "Россия — Моя история", Ассоциация волонтерских центров.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Вчера, 10:11
 
МоскваРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Владимир ПутинЕлизавета ФедоровнаРоссийское общество "Знание"МанежДень народного единстваОбщество
 
 
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