https://ria.ru/20241104/putin-1981793445.html

Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"

Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь" - РИА Новости, 04.11.2024

Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства ознакомился с мультимедийной исторической экспозицией "Спешите делать добро", посвященной добровольчеству... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:24

2024-11-04T14:24

2024-11-04T16:26

москва

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир путин

елизавета федоровна

российское общество "знание"

манеж

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства ознакомился с мультимедийной исторической экспозицией "Спешите делать добро", посвященной добровольчеству и волонтерству и представленной в рамках выставки-форума "Православная Русь" в московском Манеже. Главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подойдя к иконе святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, Путин поставил свечу и перекрестился. В ходе выставки его также сопровождали юные волонтеры, участники молодежных движений и дети погибших участников СВО - президент сам предложил им присоединиться к осмотру экспозиции. "Вам будет интересно послушать", - сказал он.Митрополит Тихон в ходе рассказа об истории волонтерства отметил, что писатель Антон Чехов написал поразительные слова. "Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, болезнь, бедность, потери", - процитировал митрополит строки писателя-классика."И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека", - добавил Путин.Экспозиция "Спешите делать добро" — это путешествие по эпохам милосердия, благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства, через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых воин до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером, нередко героическим, доказал силу и главенство добра в мире и внес значительный вклад в историю российского милосердия. Посетителей экспозиции ждут эффектные декорации, мультимедийные инсталляции, интерактивные галереи и трансформирующиеся пространства, иммерсивные элементы, такие как реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, фрагменты интерьера больницы для бедных конца XIX столетия, инсталляции "Письма фронту" времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, письма бойцам СВО. В экспозиции представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, в числе которых - святой равноапостольный князь Владимир, святой врач Лука (Войно-Ясенецкий), писатель А. П. Чехов, святой Иоанн Кронштадтский, святые страстотерпицы княжны Ольга и Татьяна (Романовы). Пояснения главе государства в ходе осмотра выставки давал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - председатель Патриаршего совета по культуре. Президенту, в частности, были представлены стенд о православном социальном служении, зал, посвящённый притче " О добром самаритянине", зал, посвящённый святому равноапостольному князю Владимиру и традициям милосердия, залы, посвящённые монастырскому странноприимству, милосердию и самоотверженности, деятельности волонтёров сегодняшних дней. Ждали главу государства и в зале "Ополчение (1612-2024)". На выставку традиционно была принесена икона — в этом году это образ святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Образ преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой написан по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в 2024 году в Москве. Икона написана маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века и соответствует сложившемуся каноническому иконографическому изображению. Икона создана специально для выставки, посвященной добровольчеству и волонтерству. XX церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства" проходит с 4 по 6 ноября в Москве в Центральном Манеже. Она проводится в уникальном формате, совмещающем в себе Марафон "ЗНАНИЕ.ПЕРВЫЕ" Российского общества "Знание" и мультимедийную экспозицию "Спешите делать добро". Организаторами проекта выступают патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Российское общество "Знание", проект "Россия — Моя история", Ассоциация волонтерских центров.

https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20241104/genichesk-1981791584.html

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Дарья Буймова

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