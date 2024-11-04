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В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского - РИА Новости, 04.11.2024
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02:29 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/propast-1981748862.html
В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского
В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского - РИА Новости, 04.11.2024
В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:29
2024-11-04T02:29
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Воздвижение на пьедестал всегда предшествует падению с него. Но в нашем случае, просроченный идол (Зеленский. — Прим. ред.) увлечет — уже увлекает — за собой в пропасть всю страну", — предупредил он.Рассуждая о возможных причинах происходящего, Дубинский предположил, что Зеленский всеми силами держится за свой пост и не хочет, чтобы его провалы стали достоянием общественности."Ему нельзя оставить свидетелей своего поражения. Задумайтесь об этом как о причине происходящего", — резюмировал депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981737308.html
https://ria.ru/20241103/svo-1981723143.html
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский разрушит Украину, чтобы скрыть свои провалы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Воздвижение на пьедестал всегда предшествует падению с него. Но в нашем случае, просроченный идол (Зеленский. — Прим. ред.) увлечет — уже увлекает — за собой в пропасть всю страну", — предупредил он.
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3 ноября, 22:51
Рассуждая о возможных причинах происходящего, Дубинский предположил, что Зеленский всеми силами держится за свой пост и не хочет, чтобы его провалы стали достоянием общественности.
"Ему нельзя оставить свидетелей своего поражения. Задумайтесь об этом как о причине происходящего", — резюмировал депутат.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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