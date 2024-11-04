https://ria.ru/20241104/propast-1981748862.html

В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского

В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского - РИА Новости, 04.11.2024

В Раде сделали пугающее заявление об Украине после Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T02:29

2024-11-04T02:29

2024-11-04T02:29

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Воздвижение на пьедестал всегда предшествует падению с него. Но в нашем случае, просроченный идол (Зеленский. — Прим. ред.) увлечет — уже увлекает — за собой в пропасть всю страну", — предупредил он.Рассуждая о возможных причинах происходящего, Дубинский предположил, что Зеленский всеми силами держится за свой пост и не хочет, чтобы его провалы стали достоянием общественности."Ему нельзя оставить свидетелей своего поражения. Задумайтесь об этом как о причине происходящего", — резюмировал депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981737308.html

https://ria.ru/20241103/svo-1981723143.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины