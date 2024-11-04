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В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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23:25 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981849729.html
В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии
В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии
Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:25
2024-11-04T23:25
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
александр стояногло
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы президента в Молдавии. После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "Слишком велик разлом в обществе, равно как и аппетиты Евросоюза и Запада в целом в расчёте на подчинение Кишинёва собственным интересам и планам. Но что-то подсказывает, что управлять молдавским государством президенту теперь будет намного сложнее. Россия же рассчитывает на традиции наших добрых отношений и будет делать для этого все необходимое", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что победа Майи Санду во втором туре выборов была "вымученной", а также ведет Молдавию "к новым испытаниям". В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, александр стояногло, григорий карасин, совет федерации рф, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Александр Стояногло, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Выборы в Молдавии — 2024
В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии

Сенатор Карасин: Россия рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы президента в Молдавии.
После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
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"Слишком велик разлом в обществе, равно как и аппетиты Евросоюза и Запада в целом в расчёте на подчинение Кишинёва собственным интересам и планам. Но что-то подсказывает, что управлять молдавским государством президенту теперь будет намного сложнее. Россия же рассчитывает на традиции наших добрых отношений и будет делать для этого все необходимое", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что победа Майи Санду во втором туре выборов была "вымученной", а также ведет Молдавию "к новым испытаниям".
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуАлександр СтояноглоГригорий КарасинСовет Федерации РФВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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