https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981849729.html

В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии

В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии

Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:25

2024-11-04T23:25

2024-11-04T23:25

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

александр стояногло

григорий карасин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981662726_0:114:3145:1883_1920x0_80_0_0_730e8bd0d65ecb74aec3aa9f68dfeaa6.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы президента в Молдавии. После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "Слишком велик разлом в обществе, равно как и аппетиты Евросоюза и Запада в целом в расчёте на подчинение Кишинёва собственным интересам и планам. Но что-то подсказывает, что управлять молдавским государством президенту теперь будет намного сложнее. Россия же рассчитывает на традиции наших добрых отношений и будет делать для этого все необходимое", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что победа Майи Санду во втором туре выборов была "вымученной", а также ведет Молдавию "к новым испытаниям". В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

https://ria.ru/20241104/slutskiy-1981795675.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, александр стояногло, григорий карасин, совет федерации рф, выборы в молдавии — 2024