В Совфеде оценили итоги выборов в Молдавии
Сенатор Карасин: Россия рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на традиции добрых отношений с Кишиневом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя выборы президента в Молдавии.
После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
"Слишком велик разлом в обществе, равно как и аппетиты Евросоюза и Запада в целом в расчёте на подчинение Кишинёва собственным интересам и планам. Но что-то подсказывает, что управлять молдавским государством президенту теперь будет намного сложнее. Россия же рассчитывает на традиции наших добрых отношений и будет делать для этого все необходимое", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что победа Майи Санду во втором туре выборов была "вымученной", а также ведет Молдавию "к новым испытаниям".
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.