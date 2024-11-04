https://ria.ru/20241104/matvienko-1981741927.html

У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко

У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.11.2024

У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко

России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию и преодолеть технологическое отставание, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:07

2024-11-04T00:07

2024-11-04T00:07

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию и преодолеть технологическое отставание, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Нам предоставлен большой исторический шанс провести, фактически, новую индустриализацию, где-то преодолеть технологическое отставание с опорой на собственные производительные силы, на уникальные отечественные научные и промышленные разработки. Их на самом деле очень много, наша страна богата на таланты", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Глава верхней палаты российского парламента подчеркнула, что государство делает всё, чтобы "обеспечить максимальную реализацию потенциала каждого человека". По ее мнению, решающую роль здесь способно сыграть "эффективное достижение цели по формированию технологического лидерства России". "Перед страной в этой области сегодня стоят колоссальные, масштабные задачи. У нас есть положительный исторический опыт. Он вселяет уверенность в том, что и сейчас мы способны добиться успеха. Но важнейшее условие этого успеха – единение вокруг больших целей, заинтересованное и деятельное участие всего народа", — подытожила политик.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907357598.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф