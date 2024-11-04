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У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.11.2024
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00:07 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/matvienko-1981741927.html
У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко
У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.11.2024
У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко
России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию и преодолеть технологическое отставание, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:07
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россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию и преодолеть технологическое отставание, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Нам предоставлен большой исторический шанс провести, фактически, новую индустриализацию, где-то преодолеть технологическое отставание с опорой на собственные производительные силы, на уникальные отечественные научные и промышленные разработки. Их на самом деле очень много, наша страна богата на таланты", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Глава верхней палаты российского парламента подчеркнула, что государство делает всё, чтобы "обеспечить максимальную реализацию потенциала каждого человека". По ее мнению, решающую роль здесь способно сыграть "эффективное достижение цели по формированию технологического лидерства России". "Перед страной в этой области сегодня стоят колоссальные, масштабные задачи. У нас есть положительный исторический опыт. Он вселяет уверенность в том, что и сейчас мы способны добиться успеха. Но важнейшее условие этого успеха – единение вокруг больших целей, заинтересованное и деятельное участие всего народа", — подытожила политик.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко

Матвиенко: России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию и преодолеть технологическое отставание, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
«
"Нам предоставлен большой исторический шанс провести, фактически, новую индустриализацию, где-то преодолеть технологическое отставание с опорой на собственные производительные силы, на уникальные отечественные научные и промышленные разработки. Их на самом деле очень много, наша страна богата на таланты", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
Глава верхней палаты российского парламента подчеркнула, что государство делает всё, чтобы "обеспечить максимальную реализацию потенциала каждого человека". По ее мнению, решающую роль здесь способно сыграть "эффективное достижение цели по формированию технологического лидерства России".
"Перед страной в этой области сегодня стоят колоссальные, масштабные задачи. У нас есть положительный исторический опыт. Он вселяет уверенность в том, что и сейчас мы способны добиться успеха. Но важнейшее условие этого успеха – единение вокруг больших целей, заинтересованное и деятельное участие всего народа", — подытожила политик.
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