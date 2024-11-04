https://ria.ru/20241104/ispaniya-1981815955.html

Испанская полиция начала расследование инцидента с нападками на короля

Испанская полиция начала расследование инцидента с нападками на короля - РИА Новости, 04.11.2024

Испанская полиция начала расследование инцидента с нападками на короля

Информационный штаб гражданской гвардии Испании начал расследование инцидента с нападками на короля Филиппа VI и премьер-министра Педро Санчеса, который... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:44

2024-11-04T17:44

2024-11-04T17:44

в мире

испания

валенсия (область)

мадрид

педро санчес

наводнения в испании

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МАДРИД, 4 ноя - РИА Новости. Информационный штаб гражданской гвардии Испании начал расследование инцидента с нападками на короля Филиппа VI и премьер-министра Педро Санчеса, который произошел 3 ноября в пострадавшем от наводнения автономном сообществе Валенсия, сообщил в понедельник министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка. Филипп VI и его супруга Летисия прибыли в Валенсию 3 ноября, чтобы посетить Пайпорту и Чиву - два пострадавших от наводнения населенных пункта. По прибытии в Пайпорту вместе с премьером король и королева подверглись нападкам со стороны собравшихся людей. Некоторые местные жители пытались забросать грязью королевскую свиту. Они выкрикивали оскорбления в адрес Филиппа VI, Летисии и Санчеса, называя их "убийцами". Король и королева были вынуждены отменить поезду в Чиву. "Информационный штаб гражданской гвардии взял на себя расследование… Мы позволим расследованию идти своим чередом и сможем опираться на объективные данные, но очевидно, что некоторые агрессивно настроенные люди были организованы в группу, что должно быть решительно осуждено", - заявил Гранде-Марласка в интервью на телеканале TVE. Глава МВД также подтвердил, что премьеру Испании был нанесен удар, в результате которого он был вынужден покинуть место встречи с людьми, пострадавшими от наводнений. Ряд известных личностей и политиков в Испании ранее выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей во время разрушительного наводнения, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу и справиться с ее последствиями. Премьер-министр Испании 2 ноября сообщил, что правительство привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи пострадавшим районам Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество дополнительно 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября обильные осадки выпали в разных регионах Испании, вызвав наводнения. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, было закрыто более 60 дорог.

https://ria.ru/20241104/korol_ispanii-1981749631.html

https://ria.ru/20241102/ispaniya-1981554422.html

испания

валенсия (область)

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Толпа атаковала кортеж короля Испании во время визита Филиппа VI в Валенсию Филипп VI приехал туда с супругой Летисией, чтобы осмотреть последствия разрушительного наводнения (https://t.me/rt_russian/219891). По данным CNN, погибли более 200 человек. 2024-11-04T17:44 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, испания, валенсия (область), мадрид, педро санчес, наводнения в испании