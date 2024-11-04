Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ
Народный фронт объединил национальные общины и диаспоры России для помощи фронту
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
День народного единства в России
Вчера, 02:15
"Таджикская диаспора Амурской области купила и передала в Народный фронт автомобиль "Нива" для бойцов СВО. Машина прошла полный техосмотр, она на ходу и в отличном состоянии. Представители диаспоры выразили желание и готовность сотрудничать с Народным фронтом и в дальнейшем, чтобы помогать защитникам России", - рассказали в пресс-службе.
К помощи фронту присоединилась и армянская община из Удмуртии. При содействии Народного фронта предприниматели передали бойцам двух воинских подразделений УАЗ "Патриот", разведкоптер и тепловизор. Кроме того, члены общины помолились в храме за общую победу.
"Ещё один автомобиль и миллион рублей на фронт отправили предприниматели из Калмыкии. Дамба Сангаджиев и Сергей Даванов уже не первый раз помогают ребятам на передовой… Пример крепкой межконфессиональной дружбы и взаимопомощи показали православные и мусульмане из Республики Крым", - отметили в Народном фронте.
Так, бойцы-мусульмане, служащие недалеко от села Работино Запорожской области, обратились в Народный фронт с необычной просьбой - привезти в часть православного священника для своих сослуживцев.
"В победе нет конфессий, национальностей, а только общее братское дело и русский народ", – обратился к военнослужащим на передовой отец Дмитрий из Крыма.
В Народный фронт в преддверии Дня народного единства поступала помощь не только для военнослужащих, но и для пострадавших мирных жителей в приграничных регионах. Представители азербайджанской и таджикской диаспор Оренбургской области, организация "Сахалинские корейцы", азербайджанский предприниматель из Тульской области передали курянам одежду, обувь, продукты, средства гигиены, а также отправили свежие фрукты и тонну питьевой воды бойцам, проходящим лечение.