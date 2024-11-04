https://ria.ru/20241104/front-1981758865.html

Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ

Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ - РИА Новости, 04.11.2024

Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ

Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:03

2024-11-04T08:03

2024-11-04T08:03

россия

амурская область

работино

общероссийский народный фронт

ульяновский автомобильный завод (уаз)

общество

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Таджикская диаспора Амурской области купила и передала в Народный фронт автомобиль "Нива" для бойцов СВО. Машина прошла полный техосмотр, она на ходу и в отличном состоянии. Представители диаспоры выразили желание и готовность сотрудничать с Народным фронтом и в дальнейшем, чтобы помогать защитникам России", - рассказали в пресс-службе. К помощи фронту присоединилась и армянская община из Удмуртии. При содействии Народного фронта предприниматели передали бойцам двух воинских подразделений УАЗ "Патриот", разведкоптер и тепловизор. Кроме того, члены общины помолились в храме за общую победу. "Ещё один автомобиль и миллион рублей на фронт отправили предприниматели из Калмыкии. Дамба Сангаджиев и Сергей Даванов уже не первый раз помогают ребятам на передовой… Пример крепкой межконфессиональной дружбы и взаимопомощи показали православные и мусульмане из Республики Крым", - отметили в Народном фронте. Так, бойцы-мусульмане, служащие недалеко от села Работино Запорожской области, обратились в Народный фронт с необычной просьбой - привезти в часть православного священника для своих сослуживцев. "В победе нет конфессий, национальностей, а только общее братское дело и русский народ", – обратился к военнослужащим на передовой отец Дмитрий из Крыма. В Народный фронт в преддверии Дня народного единства поступала помощь не только для военнослужащих, но и для пострадавших мирных жителей в приграничных регионах. Представители азербайджанской и таджикской диаспор Оренбургской области, организация "Сахалинские корейцы", азербайджанский предприниматель из Тульской области передали курянам одежду, обувь, продукты, средства гигиены, а также отправили свежие фрукты и тонну питьевой воды бойцам, проходящим лечение.

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981153146.html

https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981746189.html

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981403724.html

россия

амурская область

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, амурская область, работино, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество, день народного единства