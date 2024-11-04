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Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ - РИА Новости, 04.11.2024
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08:03 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/front-1981758865.html
Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ
Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ - РИА Новости, 04.11.2024
Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ
Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:03
2024-11-04T08:03
россия
амурская область
работино
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Таджикская диаспора Амурской области купила и передала в Народный фронт автомобиль "Нива" для бойцов СВО. Машина прошла полный техосмотр, она на ходу и в отличном состоянии. Представители диаспоры выразили желание и готовность сотрудничать с Народным фронтом и в дальнейшем, чтобы помогать защитникам России", - рассказали в пресс-службе. К помощи фронту присоединилась и армянская община из Удмуртии. При содействии Народного фронта предприниматели передали бойцам двух воинских подразделений УАЗ "Патриот", разведкоптер и тепловизор. Кроме того, члены общины помолились в храме за общую победу. "Ещё один автомобиль и миллион рублей на фронт отправили предприниматели из Калмыкии. Дамба Сангаджиев и Сергей Даванов уже не первый раз помогают ребятам на передовой… Пример крепкой межконфессиональной дружбы и взаимопомощи показали православные и мусульмане из Республики Крым", - отметили в Народном фронте. Так, бойцы-мусульмане, служащие недалеко от села Работино Запорожской области, обратились в Народный фронт с необычной просьбой - привезти в часть православного священника для своих сослуживцев. "В победе нет конфессий, национальностей, а только общее братское дело и русский народ", – обратился к военнослужащим на передовой отец Дмитрий из Крыма. В Народный фронт в преддверии Дня народного единства поступала помощь не только для военнослужащих, но и для пострадавших мирных жителей в приграничных регионах. Представители азербайджанской и таджикской диаспор Оренбургской области, организация "Сахалинские корейцы", азербайджанский предприниматель из Тульской области передали курянам одежду, обувь, продукты, средства гигиены, а также отправили свежие фрукты и тонну питьевой воды бойцам, проходящим лечение.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981153146.html
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россия
амурская область
работино
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россия, амурская область, работино, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество, день народного единства
Россия, Амурская область, Работино, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество, День народного единства
Общины и диаспоры объединились для помощи фронту, заявили в ОНФ

Народный фронт объединил национальные общины и диаспоры России для помощи фронту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОНФ
ОНФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России для помощи фронту и мирным жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 02:15
"Таджикская диаспора Амурской области купила и передала в Народный фронт автомобиль "Нива" для бойцов СВО. Машина прошла полный техосмотр, она на ходу и в отличном состоянии. Представители диаспоры выразили желание и готовность сотрудничать с Народным фронтом и в дальнейшем, чтобы помогать защитникам России", - рассказали в пресс-службе.
К помощи фронту присоединилась и армянская община из Удмуртии. При содействии Народного фронта предприниматели передали бойцам двух воинских подразделений УАЗ "Патриот", разведкоптер и тепловизор. Кроме того, члены общины помолились в храме за общую победу.
"Ещё один автомобиль и миллион рублей на фронт отправили предприниматели из Калмыкии. Дамба Сангаджиев и Сергей Даванов уже не первый раз помогают ребятам на передовой… Пример крепкой межконфессиональной дружбы и взаимопомощи показали православные и мусульмане из Республики Крым", - отметили в Народном фронте.
Российские военные поздравили соотечественников с Днем народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Бойцы группировки "Днепр" поздравили россиян с Днем народного единства
Вчера, 01:34
Так, бойцы-мусульмане, служащие недалеко от села Работино Запорожской области, обратились в Народный фронт с необычной просьбой - привезти в часть православного священника для своих сослуживцев.
"В победе нет конфессий, национальностей, а только общее братское дело и русский народ", – обратился к военнослужащим на передовой отец Дмитрий из Крыма.
В Народный фронт в преддверии Дня народного единства поступала помощь не только для военнослужащих, но и для пострадавших мирных жителей в приграничных регионах. Представители азербайджанской и таджикской диаспор Оренбургской области, организация "Сахалинские корейцы", азербайджанский предприниматель из Тульской области передали курянам одежду, обувь, продукты, средства гигиены, а также отправили свежие фрукты и тонну питьевой воды бойцам, проходящим лечение.
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября
Вчера, 06:00
 
РоссияАмурская областьРаботиноОбщероссийский народный фронтУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ОбществоДень народного единства
 
 
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