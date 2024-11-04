https://ria.ru/20241104/evropa-1981305579.html

"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором

"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором - РИА Новости, 04.11.2024

"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором

В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:04

венгрия

будапешт

брюссель

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

манфред вебер

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что Брюссель стремится ни много ни мало устроить у них госпереворот. И это не единственная претензия к руководству коллективного Запада."Правительство яволь"Трения между Брюсселем и Будапештом давние, но этой осенью противостояние вышло на новый уровень. В начале октября председатель ЕК, стоя буквально в нескольких метрах от премьера Венгрии, обрушилась на него с очередной порцией критики.Главное обвинение — "предательство" Украины. Урсула фон дер Ляйен напомнила о советском вторжении в Венгрию в 1956-м для подавления антикоммунистического восстания. По ее мнению, Орбан, потакая сейчас Москве, предает и память погибших героев сопротивления.Но дело не только в независимой позиции Будапешта по украинскому конфликту.Венгрия, например, выступала категорически против повышения пошлин на автомобили из Китая. Орбан считает, что провозглашенный ЕК зеленый курс тормозит развитие всего ЕС. Возникали и другие споры. И вот, похоже, взаимные упреки достигли апогея."Против Венгрии откровенный заговор, — написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter). — Манфред Вебер и фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на "правительство яволь" (нем. "так точно"), такое же, как нынешнее польское. Мы не позволим этому случиться!"Вебер — председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте. Вообще же он из баварского отделения Христианско-демократического союза (ХДС), откуда и фон дер Ляйен.Денежные проблемыПока положение если не патовое, то двойственное. И у Будапешта, и у Брюсселя есть свои рычаги давления.Венгрия ветирует инициативы ЕК, которые считает неправильными: по той же Украине, Китаю, вопросам миграции.ЕК, в свою очередь, уже два года не размораживает почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Будапешта. Формальное основание — проблемы с "верховенством закона". Такое же, как в аналогичной ситуации с Польшей.Между тем с точки зрения "общеевропейских ценностей", о которых постоянно твердят в ЕС, все это выглядит крайне неприглядно. Ведь замороженные средства должны были направить на преодоление последствий пандемии коронавируса.Поражение в правахЛетом Венгрия возглавила Европейский совет (высший политический орган ЕС, председательствуют по очереди все страны). И столкнулась с неприкрытым саботажем: партнеры просто игнорируют некоторые мероприятия с участием Орбана.Надо сказать, что Брюссель не ладил с Будапештом еще до украинского кризиса. Так, в 2018-м Европейский парламент впервые запустил процедуру, предусмотренную седьмой статьей Договора о ЕС.Там говорится следующее: участники союза "могут констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом общеевропейских ценностей". Если это докажут, провинившегося ограничивают в правах. Но только временно и при согласии 80% стран.Седьмая статья фигурировала во всех редакциях договора. Это своего рода альтернатива более жесткому варианту — исключению из ЕС, от которого отказались. Покинуть "европейскую семью" можно лишь по своей воле — как Великобритания.Однако процесс поражения Венгрии в правах застопорился.Хотели лишить и нынешнего председательства в Евросовете. Дальше угроз не пошло: боятся создать прецедент. Ведь тогда сами могут оказаться в той же ситуации.Недовольство растетВ общем, хотя Венгрия, конечно, и заинтересована в возвращении своих денег, ЕС ничего не остается, как договариваться в каждом конкретном случае.Тем не менее сомнений в единстве "общеевропейского дома" все больше.Их высказывают не только в Венгрии. Премьер Италии Джорджа Мелони, например, выразила недовольство распределением должностей в руководящих органах ЕС. А многочисленные дипломатические источники после формирования второй комиссии фон дер Ляйен (приступит к работе в декабре) обвиняли ее в узурпации власти.Поэтому Орбан, которого глава ЕК пытается выставить изгоем, далек от этой роли: у него есть козыри. И игра еще явно не завершилась.

венгрия

будапешт

брюссель

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венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, евросоюз, еврокомиссия