"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором
Виктор Орбан ждет от ЕС попытки переворота
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что Брюссель стремится ни много ни мало устроить у них госпереворот. И это не единственная претензия к руководству коллективного Запада.
"Правительство яволь"
Трения между Брюсселем и Будапештом давние, но этой осенью противостояние вышло на новый уровень. В начале октября председатель ЕК, стоя буквально в нескольких метрах от премьера Венгрии, обрушилась на него с очередной порцией критики.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Главное обвинение — "предательство" Украины. Урсула фон дер Ляйен напомнила о советском вторжении в Венгрию в 1956-м для подавления антикоммунистического восстания. По ее мнению, Орбан, потакая сейчас Москве, предает и память погибших героев сопротивления.
Но дело не только в независимой позиции Будапешта по украинскому конфликту.
Венгрия, например, выступала категорически против повышения пошлин на автомобили из Китая. Орбан считает, что провозглашенный ЕК зеленый курс тормозит развитие всего ЕС. Возникали и другие споры.
И вот, похоже, взаимные упреки достигли апогея.
"Против Венгрии откровенный заговор, — написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter). — Манфред Вебер и фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на "правительство яволь" (нем. "так точно"), такое же, как нынешнее польское. Мы не позволим этому случиться!"
Вебер — председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте. Вообще же он из баварского отделения Христианско-демократического союза (ХДС), откуда и фон дер Ляйен.
© AP Photo / Markus SchreiberНемецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото
Денежные проблемы
Пока положение если не патовое, то двойственное. И у Будапешта, и у Брюсселя есть свои рычаги давления.
Венгрия ветирует инициативы ЕК, которые считает неправильными: по той же Украине, Китаю, вопросам миграции.
ЕК, в свою очередь, уже два года не размораживает почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Будапешта. Формальное основание — проблемы с "верховенством закона". Такое же, как в аналогичной ситуации с Польшей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Между тем с точки зрения "общеевропейских ценностей", о которых постоянно твердят в ЕС, все это выглядит крайне неприглядно. Ведь замороженные средства должны были направить на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Поражение в правах
Летом Венгрия возглавила Европейский совет (высший политический орган ЕС, председательствуют по очереди все страны). И столкнулась с неприкрытым саботажем: партнеры просто игнорируют некоторые мероприятия с участием Орбана.
Надо сказать, что Брюссель не ладил с Будапештом еще до украинского кризиса. Так, в 2018-м Европейский парламент впервые запустил процедуру, предусмотренную седьмой статьей Договора о ЕС.
Там говорится следующее: участники союза "могут констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом общеевропейских ценностей". Если это докажут, провинившегося ограничивают в правах. Но только временно и при согласии 80% стран.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Седьмая статья фигурировала во всех редакциях договора. Это своего рода альтернатива более жесткому варианту — исключению из ЕС, от которого отказались. Покинуть "европейскую семью" можно лишь по своей воле — как Великобритания.
Однако процесс поражения Венгрии в правах застопорился.
Хотели лишить и нынешнего председательства в Евросовете. Дальше угроз не пошло: боятся создать прецедент. Ведь тогда сами могут оказаться в той же ситуации.
Недовольство растет
В общем, хотя Венгрия, конечно, и заинтересована в возвращении своих денег, ЕС ничего не остается, как договариваться в каждом конкретном случае.
Тем не менее сомнений в единстве "общеевропейского дома" все больше.
Их высказывают не только в Венгрии. Премьер Италии Джорджа Мелони, например, выразила недовольство распределением должностей в руководящих органах ЕС.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
А многочисленные дипломатические источники после формирования второй комиссии фон дер Ляйен (приступит к работе в декабре) обвиняли ее в узурпации власти.
Поэтому Орбан, которого глава ЕК пытается выставить изгоем, далек от этой роли: у него есть козыри. И игра еще явно не завершилась.