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"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором - РИА Новости, 04.11.2024
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08:00 04.11.2024 (обновлено: 08:04 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/evropa-1981305579.html
"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором
"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором - РИА Новости, 04.11.2024
"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором
В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:00
2024-11-04T08:04
венгрия
будапешт
брюссель
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
манфред вебер
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что Брюссель стремится ни много ни мало устроить у них госпереворот. И это не единственная претензия к руководству коллективного Запада."Правительство яволь"Трения между Брюсселем и Будапештом давние, но этой осенью противостояние вышло на новый уровень. В начале октября председатель ЕК, стоя буквально в нескольких метрах от премьера Венгрии, обрушилась на него с очередной порцией критики.Главное обвинение — "предательство" Украины. Урсула фон дер Ляйен напомнила о советском вторжении в Венгрию в 1956-м для подавления антикоммунистического восстания. По ее мнению, Орбан, потакая сейчас Москве, предает и память погибших героев сопротивления.Но дело не только в независимой позиции Будапешта по украинскому конфликту.Венгрия, например, выступала категорически против повышения пошлин на автомобили из Китая. Орбан считает, что провозглашенный ЕК зеленый курс тормозит развитие всего ЕС. Возникали и другие споры. И вот, похоже, взаимные упреки достигли апогея."Против Венгрии откровенный заговор, — написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter). — Манфред Вебер и фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на "правительство яволь" (нем. "так точно"), такое же, как нынешнее польское. Мы не позволим этому случиться!"Вебер — председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте. Вообще же он из баварского отделения Христианско-демократического союза (ХДС), откуда и фон дер Ляйен.Денежные проблемыПока положение если не патовое, то двойственное. И у Будапешта, и у Брюсселя есть свои рычаги давления.Венгрия ветирует инициативы ЕК, которые считает неправильными: по той же Украине, Китаю, вопросам миграции.ЕК, в свою очередь, уже два года не размораживает почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Будапешта. Формальное основание — проблемы с "верховенством закона". Такое же, как в аналогичной ситуации с Польшей.Между тем с точки зрения "общеевропейских ценностей", о которых постоянно твердят в ЕС, все это выглядит крайне неприглядно. Ведь замороженные средства должны были направить на преодоление последствий пандемии коронавируса.Поражение в правахЛетом Венгрия возглавила Европейский совет (высший политический орган ЕС, председательствуют по очереди все страны). И столкнулась с неприкрытым саботажем: партнеры просто игнорируют некоторые мероприятия с участием Орбана.Надо сказать, что Брюссель не ладил с Будапештом еще до украинского кризиса. Так, в 2018-м Европейский парламент впервые запустил процедуру, предусмотренную седьмой статьей Договора о ЕС.Там говорится следующее: участники союза "могут констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом общеевропейских ценностей". Если это докажут, провинившегося ограничивают в правах. Но только временно и при согласии 80% стран.Седьмая статья фигурировала во всех редакциях договора. Это своего рода альтернатива более жесткому варианту — исключению из ЕС, от которого отказались. Покинуть "европейскую семью" можно лишь по своей воле — как Великобритания.Однако процесс поражения Венгрии в правах застопорился.Хотели лишить и нынешнего председательства в Евросовете. Дальше угроз не пошло: боятся создать прецедент. Ведь тогда сами могут оказаться в той же ситуации.Недовольство растетВ общем, хотя Венгрия, конечно, и заинтересована в возвращении своих денег, ЕС ничего не остается, как договариваться в каждом конкретном случае.Тем не менее сомнений в единстве "общеевропейского дома" все больше.Их высказывают не только в Венгрии. Премьер Италии Джорджа Мелони, например, выразила недовольство распределением должностей в руководящих органах ЕС. А многочисленные дипломатические источники после формирования второй комиссии фон дер Ляйен (приступит к работе в декабре) обвиняли ее в узурпации власти.Поэтому Орбан, которого глава ЕК пытается выставить изгоем, далек от этой роли: у него есть козыри. И игра еще явно не завершилась.
венгрия
будапешт
брюссель
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РИА Новости
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5
4.7
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венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, евросоюз, еврокомиссия
Венгрия, Будапешт, Брюссель, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Манфред Вебер, Евросоюз, Еврокомиссия
"Хотят свергнуть правительство". Друга России ставят перед роковым выбором

Виктор Орбан ждет от ЕС попытки переворота

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС очередные проблемы. Действующие лица привычные: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Будапеште считают, что Брюссель стремится ни много ни мало устроить у них госпереворот. И это не единственная претензия к руководству коллективного Запада.

"Правительство яволь"

Трения между Брюсселем и Будапештом давние, но этой осенью противостояние вышло на новый уровень. В начале октября председатель ЕК, стоя буквально в нескольких метрах от премьера Венгрии, обрушилась на него с очередной порцией критики.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Главное обвинение — "предательство" Украины. Урсула фон дер Ляйен напомнила о советском вторжении в Венгрию в 1956-м для подавления антикоммунистического восстания. По ее мнению, Орбан, потакая сейчас Москве, предает и память погибших героев сопротивления.
Но дело не только в независимой позиции Будапешта по украинскому конфликту.
Венгрия, например, выступала категорически против повышения пошлин на автомобили из Китая. Орбан считает, что провозглашенный ЕК зеленый курс тормозит развитие всего ЕС. Возникали и другие споры.
И вот, похоже, взаимные упреки достигли апогея.
"Против Венгрии откровенный заговор, — написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter). — Манфред Вебер и фон дер Ляйен признали, что их цель — заменить нас на "правительство яволь" (нем. "так точно"), такое же, как нынешнее польское. Мы не позволим этому случиться!"
Вебер — председатель Европейской народной партии, главной в Европарламенте. Вообще же он из баварского отделения Христианско-демократического союза (ХДС), откуда и фон дер Ляйен.
© AP Photo / Markus SchreiberНемецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото

Денежные проблемы

Пока положение если не патовое, то двойственное. И у Будапешта, и у Брюсселя есть свои рычаги давления.
Венгрия ветирует инициативы ЕК, которые считает неправильными: по той же Украине, Китаю, вопросам миграции.
ЕК, в свою очередь, уже два года не размораживает почти 20 миллиардов евро, предназначенных для Будапешта. Формальное основание — проблемы с "верховенством закона". Такое же, как в аналогичной ситуации с Польшей.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Между тем с точки зрения "общеевропейских ценностей", о которых постоянно твердят в ЕС, все это выглядит крайне неприглядно. Ведь замороженные средства должны были направить на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Поражение в правах

Летом Венгрия возглавила Европейский совет (высший политический орган ЕС, председательствуют по очереди все страны). И столкнулась с неприкрытым саботажем: партнеры просто игнорируют некоторые мероприятия с участием Орбана.
Надо сказать, что Брюссель не ладил с Будапештом еще до украинского кризиса. Так, в 2018-м Европейский парламент впервые запустил процедуру, предусмотренную седьмой статьей Договора о ЕС.
Там говорится следующее: участники союза "могут констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом общеевропейских ценностей". Если это докажут, провинившегося ограничивают в правах. Но только временно и при согласии 80% стран.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Седьмая статья фигурировала во всех редакциях договора. Это своего рода альтернатива более жесткому варианту — исключению из ЕС, от которого отказались. Покинуть "европейскую семью" можно лишь по своей воле — как Великобритания.
Однако процесс поражения Венгрии в правах застопорился.
Хотели лишить и нынешнего председательства в Евросовете. Дальше угроз не пошло: боятся создать прецедент. Ведь тогда сами могут оказаться в той же ситуации.

Недовольство растет

В общем, хотя Венгрия, конечно, и заинтересована в возвращении своих денег, ЕС ничего не остается, как договариваться в каждом конкретном случае.
Тем не менее сомнений в единстве "общеевропейского дома" все больше.
Их высказывают не только в Венгрии. Премьер Италии Джорджа Мелони, например, выразила недовольство распределением должностей в руководящих органах ЕС.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
А многочисленные дипломатические источники после формирования второй комиссии фон дер Ляйен (приступит к работе в декабре) обвиняли ее в узурпации власти.
Поэтому Орбан, которого глава ЕК пытается выставить изгоем, далек от этой роли: у него есть козыри. И игра еще явно не завершилась.
 
ВенгрияБудапештБрюссельВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенМанфред ВеберЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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