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Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом - РИА Новости, 04.11.2024
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20:25 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/erdogan-1981832276.html
Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом
Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом - РИА Новости, 04.11.2024
Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского лидера Садыра... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:25
2024-11-04T20:25
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киргизия
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садыр жапаров
манас
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского лидера Садыра Жапарова. "Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 4 ноября, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. В международном аэропорту "Манас" лидера Турции встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках государственного визита запланировано проведение переговоров президентов двух стран в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов киргизско-турецкого взаимодействия. Также ожидается участие Эрдогана в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.
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в мире, турция, киргизия, бишкек, реджеп тайип эрдоган, садыр жапаров, манас
В мире, Турция, Киргизия, Бишкек, Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров, Манас
Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом

Президент Турции Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского лидера Садыра Жапарова.
"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 4 ноября, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. В международном аэропорту "Манас" лидера Турции встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках государственного визита запланировано проведение переговоров президентов двух стран в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов киргизско-турецкого взаимодействия.
Также ожидается участие Эрдогана в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.
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В миреТурцияКиргизияБишкекРеджеп Тайип ЭрдоганСадыр ЖапаровМанас
 
 
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