https://ria.ru/20241104/erdogan-1981832276.html

Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом

Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом - РИА Новости, 04.11.2024

Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского лидера Садыра... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:25

2024-11-04T20:25

2024-11-04T20:25

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского лидера Садыра Жапарова. "Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 4 ноября, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. В международном аэропорту "Манас" лидера Турции встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках государственного визита запланировано проведение переговоров президентов двух стран в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов киргизско-турецкого взаимодействия. Также ожидается участие Эрдогана в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Бишкеке 6 ноября.

https://ria.ru/20241028/vizit-1980425882.html

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в мире, турция, киргизия, бишкек, реджеп тайип эрдоган, садыр жапаров, манас