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ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки - РИА Новости, 04.11.2024
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20:14 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ege-1981830918.html
ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки
ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки - РИА Новости, 04.11.2024
ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки
Единый государственный экзамен помогает выбрать ВУЗ своей мечты широко и влияет на дальнейшую профессиональную ориентацию человека, заявила заместитель министра РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:14
2024-11-04T20:14
общество
россия
сочи
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Единый государственный экзамен помогает выбрать ВУЗ своей мечты широко и влияет на дальнейшую профессиональную ориентацию человека, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи. "ЕГЭ позволяет вам выбрать ВУЗ своей мечты широко… Мне кажется, если правильно себя взвесить и оценить, это легко делается, в системе школы есть уже возможности, как понять, кто ты, поэтому это (ЕГЭ - ред.) влияет, и в этом нет ничего страшного, и хорошо, что оно есть", - сказала Петрова в ходе марафона, отвечая на вопрос школьника о том, как ЕГЭ влияет на раннюю социализацию и дальнейшую профориентацию человека. Ранее сообщалось, что Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ, предоставляя взамен этого возможность сдавать государственный экзамен. Проектом предлагалось предоставить альтернативу сдавать по желанию единый государственный экзамен (ЕГЭ) или госэкзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
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общество, россия, сочи, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сочи, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ позволяет выбрать ВУЗ своей мечты широко, считают в Минобрнауки

Замглавы Минобрнауки Петрова: ЕГЭ влияет на раннюю социализацию и профориентацию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Единый государственный экзамен помогает выбрать ВУЗ своей мечты широко и влияет на дальнейшую профессиональную ориентацию человека, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
«
"ЕГЭ позволяет вам выбрать ВУЗ своей мечты широко… Мне кажется, если правильно себя взвесить и оценить, это легко делается, в системе школы есть уже возможности, как понять, кто ты, поэтому это (ЕГЭ - ред.) влияет, и в этом нет ничего страшного, и хорошо, что оно есть", - сказала Петрова в ходе марафона, отвечая на вопрос школьника о том, как ЕГЭ влияет на раннюю социализацию и дальнейшую профориентацию человека.
Ранее сообщалось, что Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ, предоставляя взамен этого возможность сдавать государственный экзамен. Проектом предлагалось предоставить альтернативу сдавать по желанию единый государственный экзамен (ЕГЭ) или госэкзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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ОбществоРоссияСочиГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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