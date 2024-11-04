https://ria.ru/20241104/dnepr-1981779706.html

Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях

Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 04.11.2024

Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два склада с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:10

2024-11-04T12:10

2024-11-04T12:20

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два склада с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Оскоровка, Никольсмое Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность