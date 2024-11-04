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Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях
Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 04.11.2024
Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два склада с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:10
2024-11-04T12:10
2024-11-04T12:20
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, два склада с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Оскоровка, Никольсмое Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях