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Представители более 100 стран обсуждают в России будущее, заявил Кириенко - РИА Новости, 04.11.2024
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Наука
 
16:16 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/buduschee-1981808127.html
Представители более 100 стран обсуждают в России будущее, заявил Кириенко
Представители более 100 стран обсуждают в России будущее, заявил Кириенко - РИА Новости, 04.11.2024
Представители более 100 стран обсуждают в России будущее, заявил Кириенко
Представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", сообщил первый... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:16
2024-11-04T16:16
наука
россия
москва
сергей кириенко
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.Симпозиум "Создавая будущее" начал работу в Москве в понедельник, в день открытия Национального центра "Россия"."На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более ста стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты", - сказал Кириенко на пленарном заседании симпозиума.Он напомнил, что национальный центр "Россия", в котором проходит мероприятие, создан по решению президента России Владимира Путина, как продолжение работы одноименной выставки. Кроме того, Кириенко отметил важность того, что центр начинает свою работу с международного симпозиума, который посвящен взгляду в будущее.Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что не случайно открытие национального центра и симпозиума происходит именно 4 ноября, в День народного единства."В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты", - добавил Кириенко.По его словам, единство народа определяется не только его традициями, но и видением будущего, мечтой."Мы, конечно же, мечтали и мечтаем и о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным и жить в безопасном и справедливом мире", - отметил он.Кириенко поздравил участников с праздником и поблагодарил за активную работу в рамках симпозиума.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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россия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Наука, Россия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Представители более 100 стран обсуждают в России будущее, заявил Кириенко

Кириенко: симпозиум "Создавая будущее" посетили представители более 100 стран

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота симпозиума "Создавая будущее" в Москве
Работа симпозиума Создавая будущее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Работа симпозиума "Создавая будущее" в Москве
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
Симпозиум "Создавая будущее" начал работу в Москве в понедельник, в день открытия Национального центра "Россия".
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"На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более ста стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты", - сказал Кириенко на пленарном заседании симпозиума.
Он напомнил, что национальный центр "Россия", в котором проходит мероприятие, создан по решению президента России Владимира Путина, как продолжение работы одноименной выставки. Кроме того, Кириенко отметил важность того, что центр начинает свою работу с международного симпозиума, который посвящен взгляду в будущее.
Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что не случайно открытие национального центра и симпозиума происходит именно 4 ноября, в День народного единства.
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"В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты", - добавил Кириенко.
По его словам, единство народа определяется не только его традициями, но и видением будущего, мечтой.
"Мы, конечно же, мечтали и мечтаем и о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным и жить в безопасном и справедливом мире", - отметил он.
Кириенко поздравил участников с праздником и поблагодарил за активную работу в рамках симпозиума.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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