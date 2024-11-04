В Британии раскритиковали сделку Джонсона по Brexit
Лидер североирландской партии: сделка Джонсона по Brexit очернила Британию
© AP Photo / Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой "Get Brexit Done"
© AP Photo / Ben Stansall
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой "Get Brexit Done". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания и Северная Ирландия в частности пострадали от неправильно заключенной бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из ЕС, заявила лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна.
"Они (Джонсон и переговорщик по Brexit Дэвид Фрост) оставили полностью негативное наследие для этого острова. Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии и сделали Британию посмешищем в ее решениях, ее высокомерии и заблуждениях относительно возможностей Brexit", - приводит ее слова газета Guardian.
Ханна подчеркнула, что Brexit значительно ускорил обсуждения о возможном воссоединении Ирландии, однако заявила, что считает проведение референдума об этом в ближайшие пять лет маловероятным. Она добавила, что видит будущее Северной Ирландии, в частности, в "выстраивании новых отношений" с Дублином и Лондоном.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.