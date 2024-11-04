https://ria.ru/20241104/brexit-1981833393.html

В Британии раскритиковали сделку Джонсона по Brexit

В Британии раскритиковали сделку Джонсона по Brexit - РИА Новости, 04.11.2024

В Британии раскритиковали сделку Джонсона по Brexit

Великобритания и Северная Ирландия в частности пострадали от неправильно заключенной бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из ЕС,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:38

2024-11-04T20:38

2024-11-04T20:38

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания и Северная Ирландия в частности пострадали от неправильно заключенной бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из ЕС, заявила лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна. "Они (Джонсон и переговорщик по Brexit Дэвид Фрост) оставили полностью негативное наследие для этого острова. Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии и сделали Британию посмешищем в ее решениях, ее высокомерии и заблуждениях относительно возможностей Brexit", - приводит ее слова газета Guardian. Ханна подчеркнула, что Brexit значительно ускорил обсуждения о возможном воссоединении Ирландии, однако заявила, что считает проведение референдума об этом в ближайшие пять лет маловероятным. Она добавила, что видит будущее Северной Ирландии, в частности, в "выстраивании новых отношений" с Дублином и Лондоном. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

https://ria.ru/20241103/britanija-1981710081.html

https://ria.ru/20240622/frantsiya-1954766571.html

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в мире, великобритания, северная ирландия, ирландия, борис джонсон, дэвид фрост, евросоюз, brexit