https://ria.ru/20241104/borrel-1981800850.html

Боррель перепутал Южную Корею с Японией

Боррель перепутал Южную Корею с Японией - РИА Новости, 04.11.2024

Боррель перепутал Южную Корею с Японией

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе своего азиатского турне на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею с... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:34

2024-11-04T15:34

2024-11-04T15:34

в мире

южная корея

сеул

япония

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе своего азиатского турне на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею с Японией. "Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией", - объявил Боррель на встрече с представителями южнокорейского правительства. После замечания одного из членов европейской делегации и смеха среди представителей Южной Кореи Боррель поправился: "Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей", - сказал он.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html

южная корея

сеул

япония

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в мире, южная корея, сеул, япония, жозеп боррель, евросоюз