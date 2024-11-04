https://ria.ru/20241104/borrel-1981800850.html
Боррель перепутал Южную Корею с Японией
Боррель перепутал Южную Корею с Японией - РИА Новости, 04.11.2024
Боррель перепутал Южную Корею с Японией
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе своего азиатского турне на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею с... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:34
2024-11-04T15:34
2024-11-04T15:34
в мире
южная корея
сеул
япония
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе своего азиатского турне на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею с Японией. "Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией", - объявил Боррель на встрече с представителями южнокорейского правительства. После замечания одного из членов европейской делегации и смеха среди представителей Южной Кореи Боррель поправился: "Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей", - сказал он.
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в мире, южная корея, сеул, япония, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Южная Корея, Сеул, Япония, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель перепутал Южную Корею с Японией
Боррель на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею с Японией