https://ria.ru/20241104/berbok-1981847440.html

В Германии назвали цель визита Бербок в Киев

В Германии назвали цель визита Бербок в Киев - РИА Новости, 04.11.2024

В Германии назвали цель визита Бербок в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок, прибывшая в понедельник в Киев, на самом деле приехала, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией для... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:50

2024-11-04T22:50

2024-11-04T22:50

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок, прибывшая в понедельник в Киев, на самом деле приехала, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией для завершения конфликта, считает глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в понедельник СМИ сообщили о прибытии Бербок в столицу Украины. По информации МИД ФРГ, министр заявила, что Германия будет оказывать поддержку столько, сколько потребуется для нахождения украинцами пути к "справедливому миру". В разговоре с РИА Новости Нимайер отметил, что визит немецкого министра объявили накануне выборов в США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, если выиграет их, может уже на следующий день связаться с Россией для поиска выхода из конфликта до конца года. Однако и вице-президент Камала Харрис в случае победы не будет выделять существенные средства Киеву, поскольку против этого общественное мнение в США, полагает Нимайер. Поездка в Киев даст Бербок возможность даже при победе Трампа сказать, что это она, уже посетившая украинскую столицу, убедила власти там в необходимости переговоров с РФ вместо продолжения конфликта, допустил собеседник агентства. "Думаю, это тайная повестка (визита - ред.). Госпожа Бербок пытается не упустить последний поезд (пытается убедить Киев пойти на переговоры)", - сказал политик. Трамп ранее публично обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241104/berbok-1981805449.html

https://ria.ru/20241013/podkhod-1977792289.html

https://ria.ru/20241028/berbok-1980567314.html

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