https://ria.ru/20241103/yudaeva-1981638951.html

Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ

Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ - РИА Новости, 03.11.2024

Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ

Ксения Юдаева, которая занимала пост советника председателя Банка России, а ранее - первого заместителя председателя и члена совета директоров, стала... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T03:04

2024-11-03T03:04

2024-11-03T03:54

экономика

россия

ксения юдаева

сирия

алексей можин

мвф

центральный банк рф (цб рф)

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Ксения Юдаева, которая занимала пост советника председателя Банка России, а ранее - первого заместителя председателя и члена совета директоров, стала исполнительным директором по России и Сирии в Международном валютном фонде (МВФ), следует из соответствующей записи на его сайте."Исполнительный совет (Правление) отвечает за повседневную деятельность МВФ. Он состоит из 25 директоров, которые избираются странами-членами или группами стран, и директора-распорядителя, который является его председателем. Правление обычно собирается несколько раз в неделю", — сказано в разделе о Правлении МВФ и его функциях.Юдаева сменила на этому посту бывший исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина, который в последний свой рабочий день дал РИА Новости интервью. Он покинул пост исполнительного директора в МВФ от России, который занимал с 1996 года. В декабре он перейдет на должность советника главы ЦБ вместо Юдаевой.

https://ria.ru/20241102/mozhin-1981460343.html

россия

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экономика, россия, ксения юдаева, сирия, алексей можин, мвф, центральный банк рф (цб рф)