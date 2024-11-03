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Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ
Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ - РИА Новости, 03.11.2024
Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ
Ксения Юдаева, которая занимала пост советника председателя Банка России, а ранее - первого заместителя председателя и члена совета директоров, стала... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T03:04
2024-11-03T03:04
2024-11-03T03:54
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ксения юдаева
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алексей можин
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центральный банк рф (цб рф)
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Ксения Юдаева, которая занимала пост советника председателя Банка России, а ранее - первого заместителя председателя и члена совета директоров, стала исполнительным директором по России и Сирии в Международном валютном фонде (МВФ), следует из соответствующей записи на его сайте."Исполнительный совет (Правление) отвечает за повседневную деятельность МВФ. Он состоит из 25 директоров, которые избираются странами-членами или группами стран, и директора-распорядителя, который является его председателем. Правление обычно собирается несколько раз в неделю", — сказано в разделе о Правлении МВФ и его функциях.Юдаева сменила на этому посту бывший исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина, который в последний свой рабочий день дал РИА Новости интервью. Он покинул пост исполнительного директора в МВФ от России, который занимал с 1996 года. В декабре он перейдет на должность советника главы ЦБ вместо Юдаевой.
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981460343.html
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экономика, россия, ксения юдаева, сирия, алексей можин, мвф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ксения Юдаева, Сирия, Алексей Можин, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Имя экс-советника председателя Центробанка Юдаевой появилось на сайте МВФ
Имя Ксении Юдаевой появилось среди исполнительных директоров МВФ