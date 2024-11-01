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Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ - РИА Новости, 01.11.2024
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16:40 01.11.2024 (обновлено: 18:09 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/mvf-1981386846.html
Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ
Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ - РИА Новости, 01.11.2024
Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ
Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал РИА Новости о хамстве и оскорблениях на заседаниях совета директоров фонда. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:40
2024-11-01T18:09
россия
мвф
алексей можин
в мире
эльвира набиуллина
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал РИА Новости о хамстве и оскорблениях на заседаниях совета директоров фонда."Мне хамят, &lt;...&gt; оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно", — поделился он в заключительном интервью перед уходом с должности.По словам Можина, это и стало причиной его желания оставить пост."Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей службы. Все это является следствием политизации", — отметил представитель России, добавив, что сейчас она достигла экстремального уровня.Можин работал в МВФ с 1992-го. Последние 28 лет занимал должность исполнительного директора. С 2 декабря он станет советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html
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россия, мвф, алексей можин, в мире, эльвира набиуллина
Россия, МВФ, Алексей Можин, В мире, Эльвира Набиуллина
Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ

Исполнительный директор от РФ Можин рассказал о хамстве на заседаниях в МВФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал РИА Новости о хамстве и оскорблениях на заседаниях совета директоров фонда.
"Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно", — поделился он в заключительном интервью перед уходом с должности.
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По словам Можина, это и стало причиной его желания оставить пост.
"Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей службы. Все это является следствием политизации", — отметил представитель России, добавив, что сейчас она достигла экстремального уровня.
Можин работал в МВФ с 1992-го. Последние 28 лет занимал должность исполнительного директора. С 2 декабря он станет советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
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