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Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ

Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ - РИА Новости, 01.11.2024

Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал РИА Новости о хамстве и оскорблениях на заседаниях совета директоров фонда. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:40

2024-11-01T16:40

2024-11-01T18:09

россия

мвф

алексей можин

в мире

эльвира набиуллина

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал РИА Новости о хамстве и оскорблениях на заседаниях совета директоров фонда."Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно", — поделился он в заключительном интервью перед уходом с должности.По словам Можина, это и стало причиной его желания оставить пост."Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей службы. Все это является следствием политизации", — отметил представитель России, добавив, что сейчас она достигла экстремального уровня.Можин работал в МВФ с 1992-го. Последние 28 лет занимал должность исполнительного директора. С 2 декабря он станет советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html

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россия, мвф, алексей можин, в мире, эльвира набиуллина