https://ria.ru/20241103/vybory-1981665664.html

Искренность религиозности Трампа и Харрис под вопросом, заявил религиовед

Искренность религиозности Трампа и Харрис под вопросом, заявил религиовед - РИА Новости, 03.11.2024

Искренность религиозности Трампа и Харрис под вопросом, заявил религиовед

Американцы перед выборами не верят в искреннюю религиозность кандидатов в президенты, их в этих условиях заставляют выбирать "пакет" политических идей, считает... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:38

2024-11-03T10:38

2024-11-03T10:38

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Американцы перед выборами не верят в искреннюю религиозность кандидатов в президенты, их в этих условиях заставляют выбирать "пакет" политических идей, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. "Религиозность кандидатов в президенты в США традиционно играет большую роль. Значительное число американцев хотят, чтобы президент был благочестивым верующим. Однако на этом согласие в обществе заканчивается… Перед выборами получается сложная картина, идеального кандидата нет. Большинство граждан не верят в искреннюю веру кандидатов в президенты: Трамп несколько раз менял конфессии, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт, а Харрис сочетает формальный баптизм с магическими практиками. В этих условиях американцам предлагают принять "пакет" в целом того, что предлагают Харрис или Трамп, хотя в жизни совсем необязательно всегда выбирать из двух зол", – сказал в разговоре с РИА Новости Лункин. Более или менее постоянными переменными в различных опросах остается то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и республиканцев, а все остальные – представители других религий, агностики, неаффилированные верующие, а также афроамериканские Церкви, – больше склонны симпатизировать Байдену и Харрис, рассказал религиовед. Однако схема религиозной поддержки кандидатов, считает он, уже давно стала размываться, хотя глубокого раскола американцев, который может значительно повлиять на выборы, не просматривается. По опросам исследовательского центра Pew, пояснил эксперт, численность христиан неуклонно падает: в 2020 году в США их было 64%, а через несколько десятилетий будет менее половины. "Если консервативные евангелики держат свои библейские позиции, касающиеся абортов и гендерной политики, то католики фактически разделены на либералов и консерваторов, а наиболее традиционными по взглядам являются испаноязычные католики, среди которых более трети выступают за Трампа… Влияние на выбор кандидатов церкви окажут, но не столь критичное, как это было еще полвека назад", – сказал Лункин. Но, несмотря на это, раскол все же есть, и судя по предвыборной социологии, он связан с гендерными предпочтениями, считает эксперт. "Мужчины больше голосуют за Трампа, женщинам психологически ближе Харрис с ее смехом. Кроме того, есть четкий ценностный раскол. Для трампистов менее важны зеленая повестка и политика гендерного и иного равноправия. Для сторонников Харрис права женщин, мигрантов и ЛГБТ (запрещенное в России движение - ред.) часто затмевают все другие вопросы, к примеру экономики", – заключил он.

https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, российская академия наук, выборы президента сша — 2024