https://ria.ru/20241103/vybory-1981650705.html

Эксперт оценил вероятность ничьей на выборах президента США

Эксперт оценил вероятность ничьей на выборах президента США - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперт оценил вероятность ничьей на выборах президента США

Выборы президента США вряд ли завершатся с абсолютным равенством голосов выборщиков, однако если это произойдёт, то президента страны выберет Палата... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:23

2024-11-03T08:23

2024-11-03T08:23

в мире

сша

российская академия наук

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выборы президента США вряд ли завершатся с абсолютным равенством голосов выборщиков, однако если это произойдёт, то президента страны выберет Палата Представителей Конгресса, рассказала РИА Новости замдиректора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва. Чтобы стать президентом США, кандидату нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538. Таким образом, ничья возможна при счете 269-269. "В целом это возможно, хотя вероятность этого крайне мала. Даже если они наберут равное число голосов электората, всё равно в силу разности штатов и населения, есть большая вероятность, что среди коллегии выборщиков у кого-то всё-таки будет перевес..., однако в общем (в случае "ничьи" — ред.) в январе будет решать Палата Представителей, всё, как прописано в конституции", - сказала она. Эксперт отметила, что количество республиканцев и демократов в самой Палате Представителей может измениться, так как на 5 ноября также запланированы выборы в нижнюю палату парламента. "Есть вероятность, что демократы сравняют счёт, хотя вероятность этого небольшая. Больше процентов вероятности, что республиканцы сохранят большинство в Палате Представителей и соответственно тогда они будут выбирать, и они выберут Трампа", - заключила она. Эксперт добавила, что таких случаев в современной истории США не было. В соответствии со второй статьёй частью первой пунктом три Конституции США, если ни один кандидат не набрал большинство голосов выборщиков, Палата Представителей выбирает президента и голосует по штатам, делегация от каждого штата имеет один голос. Кворум для таких выборов составляет 2/3 от общего числа штатов, а избранным считается набравший большинство голосов от общего числа штатов. В любом случае лицо, набравшее второе по числу голосов выборщиков место, становится вице-президентом. Но если двое и более лиц получили равное число голосов, Сенат избирает вице-президента, голосуя бюллетенями.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970483414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, российская академия наук, выборы президента сша — 2024