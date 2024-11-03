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Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России - РИА Новости, 03.11.2024
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02:28 03.11.2024 (обновлено: 02:53 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vrachi-1981636228.html
Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России
Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России
Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:28
2024-11-03T02:53
общество
россия
москва
ростов-на-дону
зарплаты
врачи
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, свидетельствуют данные сервиса SuperJob, собранные для РИА Новости. "Полный рабочий день, одна ставка, заработные платы в коммерческих клиниках (в порядке убывания - ред.): стоматолог хирург-имплантолог, врач-репродуктолог, врач-косметолог, стоматолог-ортодонт, врач анестезиолог-реаниматолог", - говорится в таблице с данными. Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке - 240 тысяч рублей. При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, а косметологов - в пределах 155-230 тысяч рублей. Доходы ортодонтов составляют от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - 130-190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - 120-180 тысяч рублей. В топ по наибольшей медианной заработной плате среди медиков также входят онколог и врач общей практики с зарплатой по 115 тысяч рублей в Ростове-на-Дону и 170 тысяч рублей в Москве.
https://ria.ru/20240825/zarplaty-1968314197.html
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общество, россия, москва, ростов-на-дону, зарплаты, врачи
Общество, Россия, Москва, Ростов-на-Дону, Зарплаты, Врачи
Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России

Эксперты: наибольший доход среди врачей — у стоматологов хирургов-имплантологов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВрачи-стоматологи
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Врачи-стоматологи . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, свидетельствуют данные сервиса SuperJob, собранные для РИА Новости.
"Полный рабочий день, одна ставка, заработные платы в коммерческих клиниках (в порядке убывания - ред.): стоматолог хирург-имплантолог, врач-репродуктолог, врач-косметолог, стоматолог-ортодонт, врач анестезиолог-реаниматолог", - говорится в таблице с данными.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей
25 августа, 08:06
Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке - 240 тысяч рублей.
При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, а косметологов - в пределах 155-230 тысяч рублей. Доходы ортодонтов составляют от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - 130-190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - 120-180 тысяч рублей.
В топ по наибольшей медианной заработной плате среди медиков также входят онколог и врач общей практики с зарплатой по 115 тысяч рублей в Ростове-на-Дону и 170 тысяч рублей в Москве.
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