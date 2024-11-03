https://ria.ru/20241103/vrachi-1981636228.html

Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России

Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России

Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:28

2024-11-03T02:28

2024-11-03T02:53

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москва

ростов-на-дону

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врачи

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, свидетельствуют данные сервиса SuperJob, собранные для РИА Новости. "Полный рабочий день, одна ставка, заработные платы в коммерческих клиниках (в порядке убывания - ред.): стоматолог хирург-имплантолог, врач-репродуктолог, врач-косметолог, стоматолог-ортодонт, врач анестезиолог-реаниматолог", - говорится в таблице с данными. Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке - 240 тысяч рублей. При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, а косметологов - в пределах 155-230 тысяч рублей. Доходы ортодонтов составляют от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - 130-190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - 120-180 тысяч рублей. В топ по наибольшей медианной заработной плате среди медиков также входят онколог и врач общей практики с зарплатой по 115 тысяч рублей в Ростове-на-Дону и 170 тысяч рублей в Москве.

https://ria.ru/20240825/zarplaty-1968314197.html

https://ria.ru/20240618/sizo-1953670471.html

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общество, россия, москва, ростов-на-дону, зарплаты, врачи