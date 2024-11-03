https://ria.ru/20241103/sammit-1981655221.html

Россия надеется на участие глав МИД Бенина и Того в саммите "Россия-Африка"

Россия надеется на участие глав МИД Бенина и Того в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 03.11.2024

Россия надеется на участие глав МИД Бенина и Того в саммите "Россия-Африка"

Москва рассчитывает, что глава МИД Бенина Олушегуна Аджади Бакари и министр иностранных дел Того Робер Дюссе примут участие в министерской встрече... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:21

2024-11-03T09:21

2024-11-03T09:21

в мире

сочи

бенин

москва

форум "россия — африка"

россия

того

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что глава МИД Бенина Олушегуна Аджади Бакари и министр иностранных дел Того Робер Дюссе примут участие в министерской встрече "Россия-Африка", который пройдёт в Сочи 9-10 ноября, заявил РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Бенин и Того примут участие в первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая пройдет в Сочи 9-10 ноября. Ожидаем, что обе страны будут представлены на уровне министров иностранных дел", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он подчеркнул, что страны проявляют колоссальный интерес к этому мероприятию. Министерская конференция в Сочи пройдёт в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", который прошёл летом 2023 в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20240805/gvineya--1964238439.html

сочи

бенин

москва

россия

того

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сочи, бенин, москва, форум "россия — африка", россия, того