https://ria.ru/20241103/lotereya-1981633964.html
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных - РИА Новости, 03.11.2024
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:28
2024-11-03T01:28
2024-11-03T01:39
общество
ленинградская область
борис чернышов (депутат)
госдума рф
новорожденные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. "Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", - сказал Чернышов РИА Новости. По словам депутата, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители - получать награды. Вице-спикер Госдумы отметил, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и городе Хабаровске, и это вызвало положительный отклик. "В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", - считает парламентарий. По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон. "Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России", - добавил Чернышов.
https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, борис чернышов (депутат), госдума рф, новорожденные
Общество, Ленинградская область, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, новорожденные
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных
В ГД предложили ежемесячно разыгрывать 10 квартир для новорожденных
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.
"Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", - сказал Чернышов РИА Новости.
По словам депутата, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители - получать награды. Вице-спикер Госдумы отметил, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области
и городе Хабаровске
, и это вызвало положительный отклик.
"В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", - считает парламентарий.
По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.
"Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России", - добавил Чернышов.