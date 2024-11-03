https://ria.ru/20241103/lotereya-1981633964.html

В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных

В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных - РИА Новости, 03.11.2024

В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T01:28

2024-11-03T01:28

2024-11-03T01:39

общество

ленинградская область

борис чернышов (депутат)

госдума рф

новорожденные

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости, разыгрывать ежемесячно 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. "Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", - сказал Чернышов РИА Новости. По словам депутата, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители - получать награды. Вице-спикер Госдумы отметил, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и городе Хабаровске, и это вызвало положительный отклик. "В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", - считает парламентарий. По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон. "Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России", - добавил Чернышов.

https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

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общество, ленинградская область, борис чернышов (депутат), госдума рф, новорожденные