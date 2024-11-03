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В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины - РИА Новости, 03.11.2024
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14:35 03.11.2024
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В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины
В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины - РИА Новости, 03.11.2024
В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины
Две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей пропали из квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:35
2024-11-03T14:35
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей пропали из квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве сообщили, что в полицию Центрального района Петербурга 1 ноября обратился 74-летний пенсионер. "️Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Выборгский район, Россия
В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины

В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины на 10 миллионов рублей

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей пропали из квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве сообщили, что в полицию Центрального района Петербурга 1 ноября обратился 74-летний пенсионер.
"️Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВыборгский районРоссия
 
 
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