https://ria.ru/20241103/kartina-1981690227.html

В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины

В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины - РИА Новости, 03.11.2024

В Петербурге из квартиры коллекционера украли картины

Две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей пропали из квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:35

2024-11-03T14:35

2024-11-03T14:35

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Две картины общей стоимостью 10 миллионов рублей пропали из квартиры коллекционера в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве сообщили, что в полицию Центрального района Петербурга 1 ноября обратился 74-летний пенсионер. "️Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район, россия