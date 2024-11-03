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"Выйдут наружу". В Британии заметили предпосылки грядущей в ЕС катастрофы - РИА Новости, 03.11.2024
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01:20 03.11.2024 (обновлено: 06:03 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/evropa-1981633069.html
"Выйдут наружу". В Британии заметили предпосылки грядущей в ЕС катастрофы
"Выйдут наружу". В Британии заметили предпосылки грядущей в ЕС катастрофы - РИА Новости, 03.11.2024
"Выйдут наружу". В Британии заметили предпосылки грядущей в ЕС катастрофы
Население стран Запада возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие черты которой проявляются всё ярче, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:20
2024-11-03T06:03
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Население стран Запада возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие черты которой проявляются всё ярче, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны", — выразил мнение эксперт.По его словам, ситуация в Европе стала очень опасной и непредсказуемой, а населению впервые за более чем 30 лет приходится беспокоиться о полномасштабной войне в свете проводимой западными государствами ремилитаризации общества."Это будет абсолютная во всех смыслах катастрофа. Геополитическая катастрофа. Экономическая и социальная катастрофа", — добавил он.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".В пятницу глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что клятвы США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдными. При этом в победу Украины на Западе уже давно никто не верит, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, добавил сенатор.
https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html
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в мире, европа, украина, сша, евросоюз, сво
В мире, Европа, Украина, США, Евросоюз, СВО
"Выйдут наружу". В Британии заметили предпосылки грядущей в ЕС катастрофы

Меркурис: население стран Запада возвращается в эпоху холодной войны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Население стран Запада возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие черты которой проявляются всё ярче, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны", — выразил мнение эксперт.
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По его словам, ситуация в Европе стала очень опасной и непредсказуемой, а населению впервые за более чем 30 лет приходится беспокоиться о полномасштабной войне в свете проводимой западными государствами ремилитаризации общества.
«
"Это будет абсолютная во всех смыслах катастрофа. Геополитическая катастрофа. Экономическая и социальная катастрофа", — добавил он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".
В пятницу глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что клятвы США и ЕС поддерживать Киев "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдными. При этом в победу Украины на Западе уже давно никто не верит, а все заявления о ней похожи на бессильные заклинания, добавил сенатор.
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