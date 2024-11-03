https://ria.ru/20241103/drg-1981647947.html

Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе - РИА Новости, 03.11.2024

Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить "зеленый коридор" для террористов,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:39

2024-11-03T07:39

2024-11-03T07:45

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить "зеленый коридор" для террористов, совершивших нападение на "Крокус", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. В ЦОС ФСБ отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщала, что ДРГ насчитывала около 10 человек. "Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в Крокусе. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ на Брянщину, - ред.) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону", - отметил Прозоров. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.

https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html

https://ria.ru/20241102/drg-1981471091.html

https://ria.ru/20241029/diversanty-1980628504.html

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