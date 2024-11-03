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Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 03.11.2024 (обновлено: 07:45 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/drg-1981647947.html
Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе
Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе - РИА Новости, 03.11.2024
Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе
Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить "зеленый коридор" для террористов,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:39
2024-11-03T07:45
специальная военная операция на украине
справки
россия
брянская область
украина
василий прозоров
владимир путин
александр бортников
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить "зеленый коридор" для террористов, совершивших нападение на "Крокус", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. В ЦОС ФСБ отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщала, что ДРГ насчитывала около 10 человек. "Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в Крокусе. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ на Брянщину, - ред.) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону", - отметил Прозоров. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html
https://ria.ru/20241102/drg-1981471091.html
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справки, россия, брянская область, украина, василий прозоров, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, крокус, терроризм
Специальная военная операция на Украине, Справки, Россия, Брянская область, Украина, Василий Прозоров, Владимир Путин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Крокус, Терроризм
Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

Прозоров: украинская ДРГ могла быть из тех, кто ждал террористов из Крокуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить "зеленый коридор" для террористов, совершивших нападение на "Крокус", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. В ЦОС ФСБ отмечали, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам - флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщала, что ДРГ насчитывала около 10 человек.
Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты
28 октября, 17:11
"Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в Крокусе. Потому что если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ на Брянщину, - ред.) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону", - отметил Прозоров.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Экс-подполковник СБУ: НАТО отправляет на Украину военных для получения ими боевого опыта - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал о составе ДРГ, вторгшейся в Брянскую область
Вчера, 08:56
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
Видео ФСБ о пресечении попытки нарушения госграницы иностранными диверсантами - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
ФСБ показала новые кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области
29 октября, 08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиРоссияБрянская областьУкраинаВасилий ПрозоровВладимир ПутинАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити ХоллКрокусТерроризм
 
 
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