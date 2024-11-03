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Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 03.11.2024
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16:06 03.11.2024 (обновлено: 16:14 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/dagestan-1981702615.html
Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии
Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 03.11.2024
Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии
Пожилой мужчина задержан в Дагестане по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:06
2024-11-03T16:14
происшествия
россия
кизляр
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина задержан в Дагестане по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Задержан 64-летний житель села Каякент Абдулкасумов М. А. Представлен рапорт о том, что он 2 ноября возле дома по улице Багратиона в городе Кизляра совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 2014 и 2017 годов рождения", – сказал источник. По его словам, задержанный сознался в содеянном. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает о возбуждении против мужчины уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигших 14 лет (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ – два эпизода).
https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html
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происшествия, россия, кизляр, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Кизляр, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии

В Дагестане задержали мужчину по подозрению в развращении двух детей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина задержан в Дагестане по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Задержан 64-летний житель села Каякент Абдулкасумов М. А. Представлен рапорт о том, что он 2 ноября возле дома по улице Багратиона в городе Кизляра совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 2014 и 2017 годов рождения", – сказал источник.
По его словам, задержанный сознался в содеянном.
Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает о возбуждении против мужчины уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигших 14 лет (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ – два эпизода).
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