https://ria.ru/20241103/dagestan-1981702615.html

Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии

Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 03.11.2024

Жителя Дагестана задержали по подозрению в педофилии

Пожилой мужчина задержан в Дагестане по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:06

2024-11-03T16:06

2024-11-03T16:14

происшествия

россия

кизляр

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина задержан в Дагестане по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Задержан 64-летний житель села Каякент Абдулкасумов М. А. Представлен рапорт о том, что он 2 ноября возле дома по улице Багратиона в городе Кизляра совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 2014 и 2017 годов рождения", – сказал источник. По его словам, задержанный сознался в содеянном. Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает о возбуждении против мужчины уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигших 14 лет (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ – два эпизода).

https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html

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происшествия, россия, кизляр, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан