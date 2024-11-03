https://ria.ru/20241103/alkogol-1981652134.html

Российские бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски

Российские бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски - РИА Новости, 03.11.2024

Российские бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски

Российские рестораны и бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски, джине и коньяке, однако пока ассортимент не так разнообразен, рассказали РИА... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:40

2024-11-03T08:40

2024-11-03T08:40

россия

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские рестораны и бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски, джине и коньяке, однако пока ассортимент не так разнообразен, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Отгрузки российского рома в бары, рестораны и отели выросли в 8,8 раз, джина - в 4 раза, водки - на 12%. Существенная часть аудитории перешла с импортного вина в категорию крепких спиртных напитков, которые идеально подходят для приготовления простых коктейлей – то есть, стараясь при этом не повышать сам градус потребления, смешивает джин, вкусовые водку, ром и виски с тоником, колой или содовой", - рассказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Сомелье ресторана "Рыбы нет" Павел Агафонов рассказал агентству, что в заведении на протяжении уже длительного времени представлен отечественный виски и джин. Из порядка 20 коктейльных позиций в ресторане немногим менее половины приходится на напитки, сделанные на основе российского крепкого алкоголя. "С отечественным продуктом очень удобно работать. Он и по ценам соответствует: все достаточно доступно. Пока у нас не так много таких позиций, потому что российского джина и виски на рынке, в принципе, немного. Но мы видим, как они уверенно набирают обороты", - рассказал сомелье. При этом руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что с точки зрения российских производителей виски, которые уже выпускают выдержанный в бочках напиток или только собираются, "рынок пока достаточно сложный". "Но на рынке уже есть примеры успеха в других категориях качественного крепкого алкоголя, это крупные компании, они понимают, как работает маркетинг, и сотрудничают с барменами. Выпускают брендированные компоненты коктейлей, не только сам крепкий алкоголь. Поэтому в целом уже никого не удивить, что у нас большая часть джин-тоника делается из отечественной продукции", - подчеркнул он. Импортный виски пока в приоритете Руководитель информационного центра WineRetail отметил, что в Россию продолжает достаточно много виски завозиться по параллельному импорту. "С точки зрения обеспеченности с рынком виски у нас все в порядке. Признаков даже намечающегося дефицита нет. Jack Daniel's в прошлом году завезли на ажиотаже почти два годовых объема 2021 года - больше 4,5 миллионов литров. Около 5 миллионов литров Johnnie Walker. Такие товарные стоки какое-то время будут проливаться в тех же барах, и цена не такая уж высокая", - сказал Ставцев. Он подчеркнул, что импорт виски в прошлом году восстановился практически до уровня 2021 года после более чем двухкратного падения в 2022 году. Однако в первом полугодии этого года снова наметилось снижение - на 20%, в том числе из-за роста курсов валют и высоких кредитных ставок. Эксперты отметили, что в России "подрастает" достойная замена импортному виски. В частности, этот напиток производит Кемлянский винокуренный завод, Прасковейский винзавод, завод "Виски России" в Кизляре. Зарубежному джину дышат в спину Российский джин занимает уже порядка 70% рынка, подчеркнул руководитель информационного центра WineRetail. Его производством занимаются такие крупные компании как Ladoga (джин Barrister), "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга" - джин Green Baboon), Simple Group (джин Hoppers). Некоторые бары самостоятельно производят джиновый напиток. Совладелец и гендиректор бара Dry&Wet Виталий Екименко рассказал РИА Новости, что они делают напиток на основе можжевельника с юдзу, кардамоном, кориандром и дягилем, крепостью 25%. "Наш напиток на порядок менее крепок и более самодостаточен в чистом виде. В первую очередь мы создали его для того, чтобы гости могли взять его с собой. Но в первый же день релиза, он начал активно расходиться в баре порционно", - сказал он. Коктейль на коньяке понравился россиянамНесмотря на широкую доступность импортной алкогольной продукции, активно завоевывает рынок и российский коньяк. Бар-менеджер "Коктебель бара" Никита Дьяченко подчеркнул, что вкус и качество российского коньяка ничем не уступают импортному. "В последние годы качество коньяка в России значительно выросло, что позволяет воссоздавать забытые коктейли в современном исполнении. Российский коньяк сочетается с разнообразными ингредиентами и дает необычные оттенки вкуса. Гости часто бывают удивлены, узнав, что их напиток приготовлен на основе коньяка. Так что стереотип "коктейль на коньяке = очень крепко" постепенно сменяется на "очень необычно, повторите, пожалуйста", - отметил Дьяченко. Он добавил, что в настоящее время в баре разрабатывают новые вкусовые сочетания коньяка с травами, фруктами и специями.

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

https://ria.ru/20240322/roskachestvo-1934835999.html

https://ria.ru/20240312/prazdnovanie-1932401481.html

https://ria.ru/20241031/es-1981033080.html

https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество