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В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными - РИА Новости, 02.11.2024
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07:15 02.11.2024 (обновлено: 09:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zveri-1981464740.html
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными - РИА Новости, 02.11.2024
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
Догхантеров, которые в интернете размещают призывы к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности, потому что это неприемлемо и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:15
2024-11-02T09:48
общество
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владимир бурматов
владимир путин
госдума рф
домашние животные
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Догхантеров, которые в интернете размещают призывы к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности, потому что это неприемлемо и недопустимо, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. "Эта тема требует ужесточения, и мы последовательно идем. Дальше будем заниматься другими проявлениями жестокости в интернете по отношению к животным, потому что мы считаем это неприемлемым и недопустимым. Наказания будут появляться и для других категорий, желающих "прославиться" зверским способом. В отношении тех догхантеров, которые в сети размещают эти призывы к жестокому обращению с животными, надо действовать точно так же, как мы приняли решение в отношении треш-стримеров, для них введена ответственность, соответственно, наиболее острую проблему мы решили", — отметил Бурматов. Парламентарий подчеркнул, что догхантеры действуют во многих соцсетях, а от их деятельности страдают не только бездомные животные, но и домашние питомцы. "Собака не разбирает, во славу кого был разбросан яд, она выходит и ест. Гибнут в первую очередь домашние животные, у которых есть хозяева, просто на прогулке съели эту отраву", — добавил он. По словам Бурматова, также могут пострадать дети, так как догхантеры разбрасывают яд и на детских площадках, и в песочницах, где ребенок может это вместе с песком потащить в рот. "Догхантеры занимаются не только тем, что совершают уголовное преступление сами, потому что разбрасывание отравы – это часть 2 статьи 245 УК РФ - массовое убийство животных, предусматривающая до пяти лет лишения свободы, они еще и пропагандируют эту жестокость в интернете, так как выкладывают рецепты этих ядов, выкладывают призывы к расправам и прочее", — заключил депутат. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима. Согласно изменениям, которые внесены в Уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усилена уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
https://ria.ru/20240427/gosduma-1942670482.html
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общество, россия, владимир бурматов, владимир путин, госдума рф, домашние животные
Общество, Россия, Владимир Бурматов, Владимир Путин, Госдума РФ, домашние животные
В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными

Депутат Бурматов призвал к ужесточению наказания за жестокость с животными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Догхантеров, которые в интернете размещают призывы к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности, потому что это неприемлемо и недопустимо, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
"Эта тема требует ужесточения, и мы последовательно идем. Дальше будем заниматься другими проявлениями жестокости в интернете по отношению к животным, потому что мы считаем это неприемлемым и недопустимым. Наказания будут появляться и для других категорий, желающих "прославиться" зверским способом. В отношении тех догхантеров, которые в сети размещают эти призывы к жестокому обращению с животными, надо действовать точно так же, как мы приняли решение в отношении треш-стримеров, для них введена ответственность, соответственно, наиболее острую проблему мы решили", — отметил Бурматов.
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Парламентарий подчеркнул, что догхантеры действуют во многих соцсетях, а от их деятельности страдают не только бездомные животные, но и домашние питомцы.
"Собака не разбирает, во славу кого был разбросан яд, она выходит и ест. Гибнут в первую очередь домашние животные, у которых есть хозяева, просто на прогулке съели эту отраву", — добавил он.
По словам Бурматова, также могут пострадать дети, так как догхантеры разбрасывают яд и на детских площадках, и в песочницах, где ребенок может это вместе с песком потащить в рот.
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"Догхантеры занимаются не только тем, что совершают уголовное преступление сами, потому что разбрасывание отравы – это часть 2 статьи 245 УК РФ - массовое убийство животных, предусматривающая до пяти лет лишения свободы, они еще и пропагандируют эту жестокость в интернете, так как выкладывают рецепты этих ядов, выкладывают призывы к расправам и прочее", — заключил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима. Согласно изменениям, которые внесены в Уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усилена уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
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ОбществоРоссияВладимир БурматовВладимир ПутинГосдума РФдомашние животные
 
 
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