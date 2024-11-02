https://ria.ru/20241102/vzryv-1981598349.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.11.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Взрыв прогремел в субботу в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:28

2024-11-02T18:28

2024-11-02T18:28

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. "В Днепропетровском районе прогремел взрыв. Через атаку войск РФ повреждена инфраструктура", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее в субботу в Киеве четыре раза объявлялась воздушная тревога. В ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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в мире, днепропетровская область, киев, россия, верховная рада украины