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Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прогремел в субботу в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:28
2024-11-02T18:28
2024-11-02T18:28
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак. "В Днепропетровском районе прогремел взрыв. Через атаку войск РФ повреждена инфраструктура", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее в субботу в Киеве четыре раза объявлялась воздушная тревога. В ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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в мире, днепропетровская область, киев, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Россия, Верховная Рада Украины
Украинские власти сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Лысак: в Днепропетровской области прогремел взрыв