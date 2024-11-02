https://ria.ru/20241102/voda-1981616542.html

Минздрав Украины заявил о несоответствии питьевой воды стандартам качества

Минздрав Украины заявил о несоответствии питьевой воды стандартам качества - РИА Новости, 02.11.2024

Минздрав Украины заявил о несоответствии питьевой воды стандартам качества

ЕС требует от украинских властей прописать на уровне законов качество питьевой воды на Украине, заявила замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко, РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:52

2024-11-02T20:52

2024-11-02T21:40

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ЕС требует от украинских властей прописать на уровне законов качество питьевой воды на Украине, заявила замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко, по ее словам, если европейские стандарты будут приняты, выяснится, что вся питьевая вода - техническая, "Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды - только техническая," - приводит слова Слободниченко издание "Украинские новости". Соответственно, по ее словам, в случае такого сценария, если украинский потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньшую стоимость. Следовательно, как пояснила Слободниченко, упадут тарифы на воду, а значит, будут непоступления в бюджет. "Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", - посетовала она. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что легкого и короткого пути в ЕС не существует. В июне этого года в Люксембурге прошли первые межправконференции ЕС с Украиной и Молдавией, которые стали торжественным запуском переговоров. После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981597126.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

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в мире, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия