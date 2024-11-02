https://ria.ru/20241102/ukraina-1981627261.html
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения в субботу в результате взрывов, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:03
2024-11-02T23:03
2024-11-02T23:03
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835508680_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_ac2191af891e3f2f5f5b280f8de3dc48.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения в субботу в результате взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в области и поражении инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html
https://ria.ru/20241031/dnepropetrovsk-1981230169.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835508680_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_10ed87dd9a8c5193bac6665e20326842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
"Общественное": в Днепропетровской области повреждена ж/д инфраструктура