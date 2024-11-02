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На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2024
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23:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981627261.html
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения в субботу в результате взрывов, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:03
2024-11-02T23:03
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения в субботу в результате взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в области и поражении инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html
https://ria.ru/20241031/dnepropetrovsk-1981230169.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
На Украине из-за взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

"Общественное": в Днепропетровской области повреждена ж/д инфраструктура

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные железнодорожные пути
Поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения в субботу в результате взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в области и поражении инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела
31 октября, 19:55
 
В миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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