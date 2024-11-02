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Центр беспилотных авиационных систем появится в Дагестане - РИА Новости, 02.11.2024
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Республика Дагестан
 
21:01 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/tsentr-1981617254.html
Центр беспилотных авиационных систем появится в Дагестане
Центр беспилотных авиационных систем появится в Дагестане - РИА Новости, 02.11.2024
Центр беспилотных авиационных систем появится в Дагестане
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создается в Дагестане, также утверждена региональная отраслевая программа, сообщили в субботу РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:01
2024-11-02T21:01
республика дагестан
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создается в Дагестане, также утверждена региональная отраслевая программа, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 1 ноября подписал постановление о создании автономной некоммерческой организации "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Республики Дагестан"… Учредителем АНО выступит минпромторг Республики Дагестан", – говорится в сообщении. Организация будет заниматься формированием научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей. Также Абдулмуслимов подписал постановление об утверждении региональной программы "Развитие беспилотных авиационных систем в Республике Дагестан на период до 2030 года". В задачи программы входит создание научно-производственного центра в сфере развития БАС, включающего в себя летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования, образовательную инфраструктуру. Среди других задач – развитие разработки и серийного производства БАС, разработка и внедрение в основные образовательные программы общего и среднего профессионального образования, а также в дополнительные профессиональные программы модулей по БАС и других. "Реализация региональной программы является частью Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства России", – добавили в кабмине республики.
https://ria.ru/20240919/dagestan-1973623309.html
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россия, республика дагестан
Республика Дагестан, Россия, Республика Дагестан

Центр беспилотных авиационных систем появится в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) создается в Дагестане, также утверждена региональная отраслевая программа, сообщили в субботу в пресс-службе правительства республики.
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 1 ноября подписал постановление о создании автономной некоммерческой организации "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Республики Дагестан"… Учредителем АНО выступит минпромторг Республики Дагестан", – говорится в сообщении.
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Организация будет заниматься формированием научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей.
Также Абдулмуслимов подписал постановление об утверждении региональной программы "Развитие беспилотных авиационных систем в Республике Дагестан на период до 2030 года". В задачи программы входит создание научно-производственного центра в сфере развития БАС, включающего в себя летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования, образовательную инфраструктуру. Среди других задач – развитие разработки и серийного производства БАС, разработка и внедрение в основные образовательные программы общего и среднего профессионального образования, а также в дополнительные профессиональные программы модулей по БАС и других.
"Реализация региональной программы является частью Стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства России", – добавили в кабмине республики.
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