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Telegram представит десять новых функций для мини-приложений - РИА Новости, 02.11.2024
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20:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/telegram--1981612309.html
Telegram представит десять новых функций для мини-приложений
Telegram представит десять новых функций для мини-приложений - РИА Новости, 02.11.2024
Telegram представит десять новых функций для мини-приложений
Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:12
2024-11-02T20:12
павел дуров
telegram
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "Telegram собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале. Сообщается, что будут доступны такие функции, как полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации (с разрешениями), обмен медиафайлами, отправка подарков. Монетизация рекламы и расширенные лимиты обмена сообщениями уже доступны, а остальные функции, как отмечается, будут запущены в течение 2-4 недель. Ранее вышло большое обновление, в котором мессенджер ввел ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
https://ria.ru/20241101/telegram-1981345414.html
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павел дуров, telegram, общество
Павел Дуров, Telegram, Общество
Telegram представит десять новых функций для мини-приложений

Дуров: Telegram представит десять новых функций для мини-приложений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Telegram в течение двух-четырех недель собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Telegram собирается представить 10 новых функций для мини-приложений, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Сообщается, что будут доступны такие функции, как полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации (с разрешениями), обмен медиафайлами, отправка подарков. Монетизация рекламы и расширенные лимиты обмена сообщениями уже доступны, а остальные функции, как отмечается, будут запущены в течение 2-4 недель.
Ранее вышло большое обновление, в котором мессенджер ввел ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.
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