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В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:45 02.11.2024 (обновлено: 11:07 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981454917.html
В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО
В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО - РИА Новости, 02.11.2024
В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:45
2024-11-02T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
камала харрис
сво
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала специальной военной операции, заявил американский журналист Саймон Шустер."Она (Харрис. — Прим. ред.) сказал ему (Зеленскому. — Прим. ред.), что война приближается и вы ее проиграете", — рассказал Шустер в интервью украинскому каналу ТСН.Он добавил, что Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и продолжить воевать дальше.Четырнадцатого июня президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241102/tomagavk-1981452529.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, камала харрис, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Камала Харрис, СВО
В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО

Шустер: Харрис предупреждала Зеленского о неизбежном поражении перед началом СВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис и Владимир Зеленский
Камала Харрис и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала специальной военной операции, заявил американский журналист Саймон Шустер.
"Она (Харрис. — Прим. ред.) сказал ему (Зеленскому. — Прим. ред.), что война приближается и вы ее проиграете", — рассказал Шустер в интервью украинскому каналу ТСН.
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Он добавил, что Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и продолжить воевать дальше.
Четырнадцатого июня президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисСВО
 
 
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