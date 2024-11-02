https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html

Экс-замдиректора экономической зоны Ульяновска вынесли приговор за взятку

Экс-замдиректора экономической зоны Ульяновска вынесли приговор за взятку - РИА Новости, 02.11.2024

Экс-замдиректора экономической зоны Ульяновска вынесли приговор за взятку

Суд назначил более 5 лет колонии строгого режима бывшему заместителю директора Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) Ульяновска, который купил диплом о... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:44

2024-11-02T15:44

2024-11-02T15:44

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Суд назначил более 5 лет колонии строгого режима бывшему заместителю директора Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) Ульяновска, который купил диплом о высшем образовании и получил взятку от подрядчика за возможность выиграть строительный аукцион, сообщило СУСК России по Ульяновской области. Следствие и суд установили, что в 2020 году фигурант курировал строительство ПОЭЗ "Ульяновск". Через посредника он сообщил директору подрядной организации о возможности выиграть аукцион на строительство только за взятку в размере 3% от общей суммы контракта. Из них 1,5% должны быть переведены ему после получения аванса в 94 миллионов рублей, а оставшиеся – после выполнения работ. Используя служебное положение, злоумышленник помог подрядчику выиграть в аукционе, и особая экономическая зона заключила контракт с компанией. После получения аванса в феврале 2022 года руководитель подрядной организации передал фигуранту через посредника взятку в 1,5 миллиона рублей, а в июне 2022 года – еще 500 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено, что для назначения на должность замдиректора ПОЭЗ "Ульяновск" злоумышленник в 2014 году купил поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Таким образом, бывший замдиректора стал фигурантом уголовных дел о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290) и использовании поддельного официального документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). "Приговором суда осужденный признан виновным во всех инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК России по Ульяновской области.

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

россия

ульяновск

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область