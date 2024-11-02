Безопасность Польши важнее помощи Украине, заявил Сикорский
Сикорский: безопасность Польши важнее, чем военная помощь Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Собственная безопасность для Польши важнее, чем военная помощь Украине, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети Х.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Мы поддерживаем наших союзников и друзей. Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые. Но наши партнеры также должны понимать, что наша безопасность, безопасность полек и поляков для нас важнее всего", - написал Сикорский.
Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Варшавы машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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