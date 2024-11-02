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В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело - РИА Новости, 02.11.2024
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11:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/peterburg-1981489336.html
В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело
В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело - РИА Новости, 02.11.2024
В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:03
2024-11-02T11:03
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным следствия, девушке была проведена операция 31 октября в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка. "По предварительным данным, пациентка накануне сдавала комплекс необходимых анализов, противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявлено. 1 ноября девушка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначен комплекс необходимых экспертиз. Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход расследования по уголовному делу, сообщили в ведомстве. По данным ряда местных СМИ, женщине в клинике провели липосакцию.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело

В Петербурге после смерти пациентки в косметологической клинике возбудили дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, сообщает городское ГСУСК РФ.
По данным следствия, девушке была проведена операция 31 октября в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка.
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"По предварительным данным, пациентка накануне сдавала комплекс необходимых анализов, противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявлено. 1 ноября девушка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначен комплекс необходимых экспертиз.
Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход расследования по уголовному делу, сообщили в ведомстве.
По данным ряда местных СМИ, женщине в клинике провели липосакцию.
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