https://ria.ru/20241102/peterburg-1981489336.html

В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело

В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело - РИА Новости, 02.11.2024

В Петербурге после смерти пациентки в клинике возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:03

2024-11-02T11:03

2024-11-02T11:03

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным следствия, девушке была проведена операция 31 октября в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка. "По предварительным данным, пациентка накануне сдавала комплекс необходимых анализов, противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявлено. 1 ноября девушка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначен комплекс необходимых экспертиз. Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход расследования по уголовному делу, сообщили в ведомстве. По данным ряда местных СМИ, женщине в клинике провели липосакцию.

https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html

https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977947027.html

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происшествия, санкт-петербург, россия