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В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры - РИА Новости, 02.11.2024
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10:56 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html
В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры
В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры - РИА Новости, 02.11.2024
В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры
Мошенники в Санкт-Петербурге обманом уговорили пенсионерку продать 4 квартиры, передав им около 31 миллиона рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:56
2024-11-02T10:56
происшествия
санкт-петербург
васильевский остров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге обманом уговорили пенсионерку продать 4 квартиры, передав им около 31 миллиона рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Первого ноября... в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки, проживающей на 13-й линии Васильевского острова, о том, что в период с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные и путем обмана убедили продать свои четыре квартиры и передать деньги курьеру", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам 31,44 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантов ищут, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html
https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html
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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры

В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала деньги аферистам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге обманом уговорили пенсионерку продать 4 квартиры, передав им около 31 миллиона рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Первого ноября... в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки, проживающей на 13-й линии Васильевского острова, о том, что в период с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные и путем обмана убедили продать свои четыре квартиры и передать деньги курьеру", – говорится в сообщении.
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30 октября, 11:30
Как уточняют в ГУМВД, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам 31,44 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантов ищут, добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВасильевский островМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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