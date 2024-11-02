https://ria.ru/20241102/peterburg-1981488826.html

В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры

В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры - РИА Новости, 02.11.2024

В Петербурге пенсионерку обманом уговорили продать четыре квартиры

Мошенники в Санкт-Петербурге обманом уговорили пенсионерку продать 4 квартиры, передав им около 31 миллиона рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:56

2024-11-02T10:56

2024-11-02T10:56

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге обманом уговорили пенсионерку продать 4 квартиры, передав им около 31 миллиона рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Первого ноября... в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки, проживающей на 13-й линии Васильевского острова, о том, что в период с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные и путем обмана убедили продать свои четыре квартиры и передать деньги курьеру", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам 31,44 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантов ищут, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html

https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)